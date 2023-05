Deutsche-Post-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Deutsche-Post-Aktie?

Die Deutsche Post hält im Mai ihre Hauptversammlung 2023 ab. Hier finden Sie die wichtigsten Punkte zur Dividende und HV der Deutschen Post.

Wann ist die Deutsche-Post-Hauptversammlung 2023?

Die Deutsche-Post-Hauptversammlung wird am 4. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Deutsche-Post-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 wird den Aktionären der Deutschen Post AG eine Dividende in Höhe von 1,85 Euro je Aktie vorgeschlagen.

Wie hoch war die Deutsche-Post-Dividende 2022?

Die Aktionäre der Deutschen Post haben für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,80 Euro je Aktie beschlossen.

Wann zahlt die Deutsche Post die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung 2023 fällig. Demnach wird die Dividende am 9. Mai 2023 ausgezahlt.

Wann notiert die Deutsche-Post-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Post-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Deutsche-Post-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 die Dividende der Deutschen Post zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 4. Mai 2023, im Depot liegen.

Aktuelles zur Deutschen Post

Die Folgen des Ukrainekriegs sowie die gedrosselte Weltkonjunktur belasten die Deutsche Post. Das zeigen die jüngsten Zahlen zum Umsatz und Gewinn des Konzerns. Während der Umsatz im ersten Quartal um 7,5 Prozent auf 20,9 Milliarden Euro schrumpfte, sank das operative Ergebnis (Ebit) sogar um 24 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. An der gegenwärtigen Unternehmensstrategie hält die Führungsetage der Deutschen Post dennoch fest. Mit der am 4. Mai 2023 geplanten Hauptversammlung übergibt Frank Appel sein Amt als Vorstandsvorsitzender an Post-Vorstandsmitglied Tobias Meyer. Appel, der seit April 2022 auch Aufsichtsratschef der Deutschen Telekom ist, hat die Post geprägt und unter anderem die Internationalisierung vorangetrieben.

Mehr: Designierter Post-Chef plant keinen Strategiewechsel