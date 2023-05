Indien Adani-Aktien erholen sich nach Short-Attacke von Hindenburg

Die Titel der Hafensparte des indischen Mischkonzerns steigen auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Auch andere Adani-Einzelwerte verzeichnen Gewinne. Dafür gibt es zwei Gründe.

Der indische Milliardär bekommt in seiner Auseinandersetzung mit einem Shortseller Unterstützung von einem Gericht. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Gautam Adani

Düsseldorf Aktien des indischen Mischkonzerns Adani Group erleben nach dem Kurseinbruch von Ende Januar aktuell eine Rally. Alle zehn Einzelaktien des Konglomerats stiegen am Dienstag an der Börse in Mumbai, die Holdinggesellschaft Adani Enterprises mit 13 Prozent am stärksten.

Für die Hafensparte „Adani Ports and Special Economic Zone Limited“ ging es zeitweise um 7,8 Prozent auf bis zu 785,65 Rupien aufwärts, umgerechnet 8,77 Euro. Damit ist sie die erste der Adani-Aktien, die ihre Verluste seit dem Kurseinbruch egalisiert hat.

Auslöser für die Verluste war ein Bericht des Shortsellers Hindenburg Research gewesen, welcher der Gruppe Betrug und Kursmanipulationen vorgeworfen und auf fallende Aktienkurse gesetzt hatte. Er hat dadurch vom Kursabsturz profitiert, der genaue Gewinn ist unbekannt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen