Der wertvollste Konzern der Welt hat seit dem Rekordhoch Mitte Juli mehr als zehn Prozent an Wert verloren. In der Vergangenheit war das eine Kaufgelegenheit bei Apple. Jetzt auch?

Die Begeisterung der Anleger für die Apple-Aktie blieb aus. (Foto: Bloomberg) iPhone-Tester in der Apple-Zentrale

New York, Düsseldorf Apple hat sein neues iPhone 15 vorgestellt. Die negative Stimmung an der Börse konnte der US-Konzern damit aber nicht drehen. Die Apple-Aktie verlor am Dienstag 1,7 Prozent und startete auch am Mittwoch schwächer in den Handel. Gegenüber ihrem Rekordhoch von Mitte Juli hat sie damit mehr als zehn Prozent an Wert verloren.

Auslöser dafür waren Medienberichte, dass chinesische Regierungsbeamte und Mitarbeiter von Staatsunternehmen im Dienst angeblich keine iPhones mehr nutzen dürfen. Hinzu kommen in dieser Woche Erfolgsmeldungen des Konkurrenten Huawei sowie ein drohender iPhone-Rückruf in Frankreich.

In der Vergangenheit waren solche Kursverluste allerdings stets Kaufgelegenheiten. Schließlich ist Apple das Unternehmen mit dem größten Börsenwert. Auf Sicht von zehn Jahren hat sich der Aktienkurs verzehnfacht. Aber wird diese Entwicklung auch anhalten? Ist also jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um Apple-Aktien zu kaufen? Analysten streiten über die Aussichten.

