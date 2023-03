Der US-Computerspielehändler erzielt den ersten Quartalsgewinn seit zwei Jahren. Anleger feiern das, vergessen aber einen entscheidenden Punkt.

Der Computerspielehändler will sich künftig auf das digitale Geschäft konzentrieren. (Foto: Bloomberg) Gamestop-Filiale in New York

Düsseldorf Dass der US-Videospielehändler Gamestop in die Gewinnzone zurückgekehrt ist, wird an der Börse gefeiert. Gamestop-Aktien starteten am Mittwoch mit einem Kurssprung in den Handel an der Wall Street. Die Titel legen um rund 40 Prozent zu auf knapp 25 Dollar.

Das Unternehmen hat im abgelaufenen Quartal, das mit Januar endete, einen Gewinn von 48,2 Millionen Dollar erzielt. Das gab Gamestop am Dienstagabend nach Börsenschluss bekannt. Im Vorjahr hatte es noch einen Verlust von 147,50 Millionen Dollar erlitten. Damit wurden die Erwartungen der Analysten klar übertroffen: Diese hatten mit einem Verlust von 13 Cent pro Aktie gerechnet – tatsächlich erzielte Gamestop aber einen Gewinn von 16 Cent je Anteilsschein.

Das kommt gerade bei jüngeren Privatanlegern gut an. In dem bei dieser Investorengruppe beliebten Forum „Wallstreetbets“ auf der Onlineplattform Reddit waren die Gamestop-Aktien die mit Abstand am häufigsten besprochenen Wertpapiere.

