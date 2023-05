 Zalando-Hauptversammlung 2023: Wie viel Dividende zahlt Zalando?

Die Hauptversammlung des Online-Versandhändlers Zalando wurde im Mai abgehalten. Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen zur Zalando-HV 2023.

Wann war die Zalando-Hauptversammlung 2023?

Die Zalando-Hauptversammlung fand am 24. Mai 2023 statt.

Wie hoch ist die Zalando-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde beschlossen, keine Dividende für die Aktionäre auszuzahlen.

Wie hoch war die Zalando-Dividende 2022?

Auch im vergangenen Jahr erhielten die Aktionäre von Zalando keine Dividende für das Geschäftsjahr 2021.

Wann hätte die Zalando-Aktie „ex dividende“ notiert?

Normalerweise notiert die Aktie am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Dieser Effekt bleibt aus. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Hintergründe und Neuigkeiten zu Zalando

Auf der virtuellen Hauptversammlung hat Kelly Bennett den Vorsitz des Aufsichtsrats von Zalando übernommen. Der Kanadier springt in einer schwierigen Phase ein. So kämpft das Unternehmen in Zeiten nach Corona mit einem geringeren Wachstum, da inzwischen die 51 Millionen Kunden auch wieder im Einzelhandel und weniger online einkaufen. Das führte zum ersten großen Stellenabbau der Firmengeschichte. Denn aufgrund des erfolgreichen Geschäfts im Zuge der Coronapandemie bauten die Berliner viele Stellen auf, die sie nun doch nicht mehr benötigen. Dazu kommt: Angesichts hoher Inflation und anhaltender Wirtschaftsschwäche geben Kunden gegenwärtig tendenziell weniger Geld für Mode aus. ennett will Zalando zusammen mit den Gründern nun so umbauen, dass das Unternehmen nicht mehr von hohen Wachstumsraten abhängig ist.

Mehr: Ehemaliger Netflix-Marketingchef wird Chefkontrolleur bei Zalando