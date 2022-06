Devisen Japans Regierung und Notenbank wegen Kursrutsch des Yen besorgt

Die japanische Währung steht derzeit massiv unter Druck. Ihr Kurs war auf ein 20-Jahrestief gesunken. Nun haben Regierung und Notenbank eine gemeinsame Erklärung abgegeben.

Normalerweise ist die japanische Währung in Zeiten der Krise besonders gefragt. (Foto: Reuters) Yen

Tokio Der Kursrutsch des Yen treibt Regierung und Notenbank in Japan um. „Wir haben einen starken Rückgang des Yen gesehen und sind besorgt über die jüngsten Bewegungen an den Devisenmärkten“, teilten das Finanzministerium, die Bank von Japan und die Finanzdienstleistungsagentur am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der Mitteilung war ein Treffen von Führungskräften der Institutionen vorangegangen. Damit sandten Regierung und Notenbank die bislang stärkste Warnung an die Finanzmärkte, dass sie im Devisenmarkt zu Gunsten des Yen intervenieren könnten. Der Kurs des Yen war zuletzt auf ein 20-Jahrestief gesunken.

Vertreter der drei Institutionen treffen sich gelegentlich. Dies geschieht normalerweise, um den Märkten zu signalisieren, dass sie wegen scharfer Kursbewegungen alarmiert sind. Aber es kommt äußerst selten vor, dass sie auch eine gemeinsame Erklärung abgeben mit ausdrücklichen Warnungen zu Wechselkursbewegungen. Der oberste Währungsdiplomat des Landes, Masato Kanda, sagte am Freitag zu Journalisten, Tokio werde flexibel antworten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen