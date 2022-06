Devisen Yen fällt auf den tiefsten Stand seit 24 Jahren – Experten warnen vor weiterem Sturz

Japans Notenbank verteidigt ihren Kurs der ultralockeren Geldpolitik. Experten fürchten ein Abwertungsrennen asiatischer Währungen.

Die japanische Währung hat gegenüber dem US-Dollar deutlich abgewertet. (Foto: Reuters) Dollar- und Yen-Note

Tokio Die japanische Landeswährung gerät unter Druck: Ein US-Dollar entspricht an diesem Dienstag 135 Yen. Damit fällt die japanische Devise auf den niedrigsten Stand seit der Asienkrise 1998. In den vergangenen sechs Monaten hat die asiatische Währung damit fast 30 Prozent an Wert eingebüßt. Inzwischen warnen Experten sogar vor einem weiteren Fall – und einem möglichen Abwertungsrennen asiatischer Währungen.

Zu diesem Lager gehört Jesper Koll, Direktor der japanischen Finanzgruppe Monex. Er warnt vor einer weiteren Abwertung. „Die Talfahrt hat gerade erst begonnen, ein Sturz auf 150 bis 160 Yen zum Dollar wird wahrscheinlicher.“

Andere asiatische Währungen könnten dadurch politisch unter Druck geraten, weil japanische Exporte mit einem schwachen Yen preiswerter und damit wettbewerbsfähiger werden. Die Währungsexperten der Deutschen Bank warnen gar davor, dass die Devise und der japanische Finanzmarkt „jede Art von fundamentalem Bewertungsanker“ verlieren könnten.

