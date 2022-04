Devisenmarkt Der tiefe Fall des Yen stellt Japans Geldpolitik infrage – und macht einen Kurswechsel möglich

Der Yen liegt auf dem tiefsten Stand seit fast 20 Jahren. Doch die Notenbank hält die Zinsen tief – noch. Die Verantwortlichen schlagen bereits einen anderen Tonfall an.

Die japanische Währung hat zuletzt deutliche Kursverluste erlitten. (Foto: Reuters) Ein Mann vor einer Aufnahme eines 100-Yen-Scheins

Tokio Der japanische Yen ist seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs so stark abgerutscht wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. Von Anfang März bis zum Dienstagnachmittag fiel die japanische Landeswährung von 115 Yen gegenüber dem Dollar auf 128 Yen. Dies ist der tiefste Stand seit fast 20 Jahren – und der Negativtrend ist noch nicht beendet.

Kurz vor der nächsten geldpolitischen Sitzung der Bank von Japan am 28. April wetten die Märkte, ob die Notenbank ihren ultralockeren Kurs nun ändern wird. Spekulative Anleger „halten an Yen-Shortpositionen fest“, erklärte Naka Matsuzawa, Chefwechselkursstratege der japanischen Investmentbank Nomura, in dieser Woche. Das heißt, sie setzen darauf, dass der Kurs weiter abwertet.

