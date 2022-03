Devisenmarkt Der Fall des Yen gefährdet seinen Ruf als sicherer Hafen

Bislang galt der Yen in Krisen als sichere Anlage. Doch ein Kreislauf aus steigenden Rohstoffpreisen und Defiziten in der Handelsbilanz drückt den Kurs von Japans Währung.

Experten erwarten eine weitere Abwertung in der kurzen Frist. (Foto: Reuters) Yen-Scheine

Tokio In Krisenzeiten dient der japanische Yen für gewöhnlich als sichere Anlage. So herrschte in Japan seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs die Sorge, die Landeswährung könnte an Wert gewinnen. Stattdessen ist das Gegenteil eingetreten: Gegenüber dem US-Dollar gehört die japanische Währung im laufenden Monat zu den größten Verlierern.

Der Yen hat im Vergleich zur Weltleitwährung zuletzt etwa drei Prozent an Wert eingebüßt. Erstmals seit mehr als fünf Jahren ist der US-Dollar auf über 118 Yen gestiegen. Und das dürfte noch nicht das Ende sein, prognostiziert Tohru Sasaki, Währungsexperte von JP Morgan.

Ausschlaggebend sind die rasant steigenden Rohstoffpreise und ihr Effekt auf die japanische Handelsbilanz. „Womöglich hat ein Teufelskreis aus sich verschlechternder Handelsbilanz und fallendem Yen begonnen“, meint der Analyst. „Daher steigt der Yen auch jetzt nicht, wo die Anleger weniger Risiko suchen.“

Japan ist ein großer Importeur von Rohstoffen, die in Dollar gehandelt werden. Allerdings: Je schwächer der Yen, desto teurer werden diese Importe – Japan muss mehr Yen aufwenden, um sich diese Importe in Dollar leisten zu können. Der Kurs der japanischen Währung sinkt also weiter. Das wiederum treibt auch das Defizit.

JP-Morgan-Experte Sasaki sagt voraus, dass der Yen bereits bis Ende März auf 121 Yen je Dollar fallen könnte. Die Strategen des Brokers SMBC Nikko Securities halten sogar einen Wechselkurs von 125 bis 130 Yen pro Dollar für realistisch, wenn sich der Rohölpreis bei 110 bis 120 Dollar pro Barrel einpendeln sollte. Manche Marktbeobachter warnen jedoch sogar vor Ölpreisen jenseits der 150- oder gar 200-Dollar-Marke.

Die am Mittwoch veröffentlichte Handelsbilanz für Februar unterstreicht diese Gefahr: Das Handelsbilanzdefizit – also der Überhang des Werts der Importe im Vergleich zum Wert der Exporte – war mit 668,3 Milliarden Yen (5,15 Milliarden Euro) mehr als fünf Mal so hoch, wie es von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen im Vorfeld erwartet hatten. Schon im Januar lag das Defizit bei 2,2 Billionen Yen.

Takeshi Minami, Chefökonom des Norinchukin Research Institute, erwartet einen anhaltenden Trend. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das Handelsdefizit weiter ausweiten wird“, urteilt er gegenüber Reuters. Denn die Autoexporte würden angesichts von Chipmangel und Problemen der Lieferkette nicht ausreichend stabil wachsen, während sich die Importe aufgrund der steigenden Öl- und Gaspreise verteuern.

Der Druck auf das Handelsbilanzdefizit und damit den Yen könnte noch steigen, wenn die USA nicht nur russisches Öl und Gas boykottieren. Es besteht das Risiko, dass entweder US-Präsident Joe Biden oder der US-Kongress sogenannte Sekundärsanktionen beschließen, die ausländische Regierungen und Unternehmen für den Energiehandel mit Russland bestrafen würden.

In dem Fall müsste Japan die Importe aus den selbst mitaufgebauten russischen Feldern auf der russischen Insel Sachalin und in der Arktis stoppen. Die Abhängigkeit von Russland ist zwar deutlich geringer als etwa im Falle Europas. Aber besonders bei Flüssiggas müsste Japan dann auf dem Spotmarkt mit Europa um die Wette bieten, was die ohnehin schon enorm hohen Preise noch weiter antreiben könnte.

Ergänzend und erschwerend kommt hinzu, dass auch Japans Zentralbank den Fall des Yen kaum abfedert. Ihre ultralockere Politik hatte dem Yen schon vor dem Ukrainekrieg zugesetzt.

Da der Preisdruck in Japan weit niedriger ist als in den USA oder Europa, hält die Notenbank die Zinsen weiter bei null Prozent. Andere Zentralbanken haben hingegen längst mit höheren Zinsen auf die Inflation reagiert. Das macht Investments in diesen Währungsräumen attraktiver, was auch die jeweilige Währung stärkt.

Märkte erwarten keine Kurswende von Japans Notenbank

Der geldpolitische Ausschuss der Notenbank tagt am Donnerstag und Freitag. Mit der jüngsten Entwicklung steigt der Druck auf die Währungshüter, gegenzusteuern und die ultralockere Geldpolitik zu beenden.

Anleger werden daher genau darauf achten, ob der schwache Yen in den Ausführungen der Notenbank eine Rolle spielt. Kentaro Koyama, der Chefvolkswirt der Deutschen Securities Japan, geht aber davon aus, „dass die Bank von Japan ihre derzeitige Politik beibehalten wird“. Denn die Wirtschaft droht abzubremsen, während das Inflationsziel von zwei Prozent noch nicht erreicht ist.

Schon die Erwartung einer wachsenden Zinsspanne zwischen Japan und vor allem den USA spricht generell für einen schwächeren Yen. So war die japanische Währung zwischen Februar und Oktober 2021 von 103 auf 114 Yen zum Dollar abgesackt.

Neben den Rohstoffpreisen und dem Handelsbilanzdefizit könnte daher die Geldpolitik Japans Währung zusätzlich schwächen, warnt Yujiro Goto, Devisenexperte der japanischen Investmentbank Nomura. Die Märkte würden diesen Monat in den USA eine Zinserhöhung erwarten, so der Analyst. „Mit dem erneuten Aufwärtsdruck auf den Dollar baut sich auch Druck auf den Dollar-Yen-Kurs auf, der auf die Zinsspanne empfindlich reagiert.“

