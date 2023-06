Klage gegen Binance „Erneuter Vertrauensverlust“ – Analysefirma berichtet von Millionenabflüssen bei Binance

Die US-Börsenaufsicht SEC hat Klage gegen die weltgrößte Kryptobörse eingereicht. Dem Datenanbieter Nansen zufolge zogen Kunden daraufhin in 24 Stunden knapp 780 Millionen Dollar ab.

Anleger haben laut einer Analysefirma Millionen von der Plattform abgezogen. (Foto: Reuters) Binance-Gründer Changpeng Zhao

Frankfurt Binance-Kunden haben als Reaktion auf die Klage der US-Börsenaufsicht SEC offenbar im großen Stil Gelder von der weltgrößten Kryptobörse abgezogen. Auf 24-Stunden-Sicht beträgt die Summe rund 780 Millionen Dollar (729 Millionen Euro), wie der Datenanbieter Nansen am Dienstag mitteilte. Binance reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht.

Die SEC hatte am Montag wegen verschiedener Verstöße gegen Wertpapiergesetze Klage gegen Binance eingereicht. „Die Klage gegen Binance ist ein erneuter Vertrauensverlust für die gesamte Branche“, sagte Philipp Sandner, der das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management leitet. Milliarden an Bewertungen seien seit gestern vernichtet worden.

In der Tat sind die digitalen Cyberdevisen stark unter Druck geraten. Die Kryptowährung der Börse, Binance Coin (BNB), büßte als Reaktion auf die Klage rund acht Prozent ein auf bis zu 272 Dollar.

