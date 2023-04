Krypto-Währungen Warum Ethereum gegenüber Bitcoin an Bedeutung gewinnt

Ein Update hat die Umstellung auf ein energiearmes System abgeschlossen. Und es treibt tendenziell den Kurs. Trotzdem ist es umstritten.

Noch sind mehr Bitcoin als Ethereum im Umlauf. Aber das könnte sich ändern. (Foto: Reuters) Darstellung der beiden Kryptowährungen

Frankfurt Der Preis des Bitcoins schien sich am Donnerstagmittag in der Nähe von 30.000 Dollar zu stabilisieren, nachdem er im März kurzzeitig sogar unter 20.000 Dollar gerutscht war. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, die zusätzlich Programmierungen wie automatisierte Zahlungen ermöglicht, zeigte ähnliche Kursbewegungen und lag am Donnerstag bei knapp 1900 Dollar je Ether.

Die Preisbewegungen der zinslosen Kryptowährungen reflektieren im Wesentlichen die Zinserwartungen am Kapitalmarkt: Rechnen Anleger mit höheren Zinsen, etwa, weil die Notenbanken Inflation stärker bekämpfen müssen, sinkt der Kurs. Geht die Zinsangst zurück, ist wieder mehr Spielraum nach oben.

