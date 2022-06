Kryptowährungen Scheibchenweise investieren: Was der Markt für tokenisierte Assets bietet

Die Tokenisierung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten ist ein Konzept, das langsam aber sicher in verschiedene Branchen vordringt.

Über den Neobroker können Kunden schon heute Bruchteile einer Aktie kaufen. (Foto: Reuters) Robinhood-Logo bei Werbeaktion an der Wall Street

New York Wer am Erfolg von Google teilhaben will, braucht ein mindestens vierstelliges Startkapital. Eine Aktie der Google-Muttergesellschaft Alphabet kostet gut 2000 Euro. Eine Lösung für alle Anleger, die dieses Budget nicht haben, bietet der kalifornische Neobroker Robinhood: Dort können Anleger einen Teil einer Aktie kaufen. „Fractional Shares“ heißt das Konzept, das so viel bedeutet wie zerstückelte Aktien.

Es lehnt sich an ein Konzept aus der Kryptowelt. Dort arbeiten Start-ups und Börsenbetreiber schon seit Jahren daran, Aktien, Kunstwerke, Immobilien, Oldtimer und andere Vermögenswerte in Bruchteile aufzubrechen und handelbar zu machen.

„Tokenize everything“ lautet die Vision. Die Blockchain-Technologie soll dabei helfen, effizient nachzuhalten, wem gerade welcher Anteil gehört, und so illiquide Assets wie Immobilien, Kunst und Oldtimer einfacher handelbar machen. Auch die Handelsplattform FTX bietet den Handel mit Aktienbruchteilen an, genauso wie das deutsche Fintech Vivid Money, das neben Aktien auch Token von Kryptowährungen und Edelmetallen anbietet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen