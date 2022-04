US-Newsletter „Zukunftslabor USA“ Auf den Bahamas trifft sich die neue Finanzelite

In dem Urlaubs- und Steuerparadies kommt das Who-is-Who der Wall Street und der Kryptowelt zu einer Konferenz zusammen. Gemeinsam wollen sie ein neues Finanzsystem bauen.

Sie kommen auf den Bahamas zusammen (v.l.): Sam Bankman-Fried, Cathie Wood, Anthony Scaramucci.

(Foto: Getty, Bloomberg, Imago) Teilnehmer

Es ist eine ungewöhnliche Mischung an Experten, die sich in dieser Woche auf den Bahamas einfindet. Der Hedgefonds-Manager Anthony Scaramucci und Krypto-Wunderkind Sam Bankman-Fried laden zu einer gemeinsamen Konferenz in das Urlaubs- und Steuerparadies und haben dafür das Who-is-Who der Wall Street und der Kryptowelt gewonnen: Tech-Investorin und Bitcoin-Fan Cathie Wood ist da, genauso wie Mike Novogratz, der mit seinem Galaxy Digital eine Art Goldman Sachs für die Kryptowelt aufbauen will. Dazu die Mitgründer von Blockchains wie Solana und Avalanche, Investoren, Anwälte und Regulierer.

Selbst Ex-US-Präsident Bill Clinton und der frühere britische Premier Tony Blair werden auftreten. „Das ist sowas wie das Davos der neuen Finanzelite“, sagte ein New Yorker Krypto-Manager, der keine Einladung für das exklusive Event bekommen hat.

