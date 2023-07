Der OpenAI-Gründer startet ein neues Projekt mit weitreichenden Folgen. Dies sind die fünf wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Der CEO von OpenAI hat ein neues Projekt gestartet. (Foto: Reuters) Sam Altman

New York Es ist das nächste große Projekt von Tech-Vordenker Sam Altman: Worldcoin wurde am Montag offiziell gestartet und verbindet gleich zwei kühne Missionen: Zunächst sollen die Augäpfel aller Menschen gescannt werden. Dadurch soll ihnen eine eindeutige digitale Identität zugewiesen werden. Gekoppelt ist das Projekt auch an eine gleichnamige Kryptowährung. Wenn es nach Altman geht, könnte so eines Tages ein universelles Grundeinkommen an die Menschen verschickt werden.

Das Projekt ist komplex und sorgt schon lange für Kritik von Datenschützern. Dennoch kann Altman, der vor allem durch sein Start-up OpenAI und den Sprachroboter ChatGPT bekannt wurde, mit Worldcoin weiter expandieren. Am Montag startete der Kryptotoken in den Handel und legte gleich rund 30 Prozent zu. In 20 Ländern können Menschen nun ihre Augen einscannen lassen.

Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

1. Wie genau funktioniert das Projekt?

