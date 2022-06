Zahlungsanbieter Blockchain-Zahlungsfirma Roxe geht über Spac an die Börse

Der Zahlungsanbieter Roxe ermöglicht Zahlungen über private Blockchain-Tokens. Nun will er an die Nasdaq gehen.

New York Der blockchain-basierte Zahlungsanbieter Roxe Holding will trotz der derzeit schwierigen Marktbedingungen mit der US-Börsenhülle Goldenstone Acquisition verschmelzen und an die Nasdaq gehen. Der Firmenwert werde bei rund 3,6 Milliarden Dollar liegen, teilte Goldenstone in der Nacht zu Mittwoch mit.

Insidern zufolge plant keiner der Roxe-Investoren, Anteile zu verkaufen. Der Goldenstone-Spac war erst im März an die Börse gegangen. Roxe wurde 2019 gegründet und vernetzt Banken, Zahlungsfirmen und Überweisungsanbieter, um Zahlungen über private Blockchain-Tokens zu ermöglichen. Es nutzt keine Kryptowährungen, die derzeit eine Talfahrt hinlegen.

