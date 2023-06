Zu Wochenbeginn warten Anleger gespannt auf Konjunkturdaten. Auf Seite der Unternehmen präsentiert Apple seinen Fahrplan für die Zukunft.

Düsseldorf Der Deutsche Aktienindex (Dax) ist in der vergangenen Woche mit einem deutlichen Plus in den Juni gestartet. Das Kursbarometer erholte sich Ende vergangener Woche von den Verlusten vom Wochenbeginn – und landete wieder auf einem hohen Niveau.

Am Freitag stieg der Leitindex um 1,25 Prozent auf 16.051 Punkte. Angekurbelt wurde der Aufschwung durch durch die Einigung des Schuldenstreits in den USA. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der DAX vorbörslich zum Wochenstart bei 16.042 Punkten.

Von Interesse für die Märkte könnte eine Opec-Entscheidung vom Wochenende sein: Am Sonntag traf das Ölkartell Opec Plus nach eigenen Angaben die Entscheidung im kommenden Jahr rund 40 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag zu fördern. Das bedeutet nach Berechnungen der russischen Agentur Tass eine Kürzung der gesamten Opec Plus-Fördermenge um 1,39 Millionen Barrel pro Tag.

