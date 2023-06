Börse Asien Asiatische Aktien steigen vor Sitzung der BoJ auf ein Viermonatshoch

Asiatische Anleger habe ein Festhalten der Bank of Japan an ihrer ultralockeren Geldpolitik erwartet. Die wichtigsten Indizes notieren im Plus.

Anleger waren vor dem Entscheid der japanischen Notenbank in Kauflaune. (Foto: AP) Bank of Japan Tokio Asiatische Aktien klettern dank robuster US-Wirtschaftsdaten auf ein Viermonatshoch. Die Anleger hegen die Hoffnung, dass die US-Notenbank das Ende ihrer Zinserhöhungskampagne erreicht hat. „Wenn die US-Arbeitsmärkte endlich anfangen, sich zu beruhigen, verleiht dies der Entscheidung der Fed, eine Pause einzulegen, eine gewisse Glaubwürdigkeit", sagte Ryan Brandham, Leiter des Bereichs Global Capital Markets, North America bei Validus Risk Management. Vor der Handelspause erwarteten Anleger zudem die Entscheidung der BoJ. Die Erwartung, dass die Notenbank trotz hoher Inflation an ihrer ultralockeren Geldpolitk festhalten wird, wurde erfüllt. Dabei peilen sie Zielmarken von minus 0,1 Prozent für die kurzfristigen Zinsen und null Prozent für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen an. „Die wirtschaftlichen Verhältnisse sagen der BoJ, dass ihre ultralockere Politik ihr Verfallsdatum überschritten hat, doch angesichts der Äußerungen von Ueda ist der Konsens, dass die BoJ an ihrer Politik festhalten wird", sagte Rodrigo Catril, Senior Devisenstratege bei der National Australia Bank. „Wenn die BoJ den Markt überraschen wollte, wäre heute ein guter Tag." Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 33.306 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 2283 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.