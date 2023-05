Börse Asien Asien-Börsen trotz enttäuschender China-Daten stabil

In China blieben sowohl das Industrie-Wachstum als auch der Konsum hinter den Erwartungen zurück. Die Märkte blieben stabil, weil die Anleger auf Hilfe von der Regierung hoffen.

Die Anleger in China bleiben trotz enttäuschender Wirtschaftsdaten optimistisch. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse Shanghai

Sydney .

Die asiatischen Aktien halten sich am Dienstag trotz schwächer als erwarteter chinesischer Wirtschaftsdaten weitgehend stabil. Chinas Industrieproduktion wuchs im April um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und lag damit deutlich unter den Erwartungen einer Reuters-Umfrage unter Analysten, die einen Anstieg von 10,9 Prozent erwartet hatten.

Die Einzelhandelsumsätze blieben ebenfalls hinter den Erwartungen zurück, was vor dem Hintergrund der schwachen Industrie-, Kreditwachstums- und Importindikatoren in China auf eine wackelige Erholung nach der Corona-Pandemie hinweist. Angesichts der schwachen Daten erwarte der Markt, dass die Politik die Wirtschaft stützen werde, um das Vertrauen der Unternehmen zu stärken und das Wachstum anzukurbeln, sagte Kerry Craig, Global Market Strategist bei JPMorgan.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 29.829 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 2126 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

„Der Markt geht davon aus, dass die (US-Notenbank) Fed am Ende ist und der US-Dollar ein wenig nachgeben wird, was die Märkte in Asien unterstützt“, erklärte Craig mit Blick auf die Zinserhöhungen der US-Währungshüter.

