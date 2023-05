Börse Asien Gute Konjunkturdaten stützen Asien-Börsen

Im Streit um die US-Schuldenobergrenze bleibt ein Durchbruch weiterhin aus. Trotzdem notieren die wichtigsten asiatischen Indizes leicht im Plus.

Die Anlegerinnen und Anleger in Asien sind am Mittwochmorgen zurückhaltend. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse Shanghai

Gute Wirtschaftsdaten aus Japan schicken am Mittwoch die Märkte in Tokio ins Plus - schlechte Daten aus China drücken die Börsen in Shanghai ins Minus. Insgesamt blieben die Anleger risikoscheu, da die festgefahrenen Gespräche über die US-Schuldenobergrenze die Stimmung belastete.

Japans Wirtschaft konnte im Gegensatz zu China die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie schneller als erwartet hinter sich lassen. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs im Zeitraum Januar-März im Jahresvergleich um 1,6 Prozent, wie Regierungsdaten vom Mittwoch zeigten. Damit wurden die Marktprognosen von 0,7 Prozent deutlich übertroffen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher und knackte erstmals seit September 2021 die 30.000-Punkte-Marke. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 2133 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Bei einem Krisentreffen zur Schuldenobergrenze kamen Präsident Joe Biden und dessen republikanischer Gegenspieler Kevin McCarthy einer Einigung zwar näher, um einen drohenden Zahlungsausfall der USA zu verhindern. Ein Durchbruch konnte jedoch nicht erzielt werden.

„Je näher der Termin rückt, desto sicherer können sich die Anleger sein, dass noch mehr Ungewissheit vor ihnen liegt“, schreibt Saira Malik von Nuveen. Malik rechnet mit weiterer Volatilität an den Aktien- und Rentenmärkten, bis mehr Klarheit über den Ausgang der Verhandlungen herrscht. „Das wahrscheinlichste Szenario ist eine Lösung - vielleicht in letzter Minute - die es der Regierung ermöglicht, ihren Verpflichtungen nachzukommen.“

