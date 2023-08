Börse Asien Japanische Märkte schließen dank Chip-Aktien im Plus

Nikkei und Topix verzeichnen Gewinne. Die Papiere von Nvidia legten rund acht Prozent zu. Die Börsen in China sind indes weiterhin unter Druck.

Die Tokioter Indizes profitierten von starken Kursen der Chip-Hersteller. (Foto: AP) Nikkei-Index

Tokio Sorgen um die schwächelnde Konjunktur in China haben die Aktienmärkte in der zweitgrößten Volkswirtschaft erneut belastet. Anleger zeigten sich enttäuscht über die bisher ergriffenen Maßnahmen der Regierung, der Wirtschaft wieder Schwung zu verleihen.

Auch die Zinssenkung der chinesischen Zentralbank zum Wochenanfang war hinter den Erwartungen zurückgeblieben. „Es besteht sicherlich ein Mangel an Vertrauen in die Politik und die Aussichten Chinas“, sagte Lorraine Tan, Analystin bei Morningstar.

Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verloren am Dienstag jeweils ein halbes Prozent. Zu den größten Verlierern gehörten Tourismuskonzerne und Firmen aus dem Sektor mit neuen Energien. Auch chinesische Immobilienfirmen gaben erneut nach. Dagegen zogen Technologieriesen in Hongkong leicht an.

