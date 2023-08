Börse Asien Überraschende Zinssenkung in China schwächt Yuan und Staatsanleihen

Erneut drücken schlechte Konjunkturdaten auf die Stimmung der chinesischen Anleger. In Japan schließen die Börsen indes mit deutlichen Gewinnen.

Die Anleger in Asien machen sich Sorgen um die chinesische Wirtschaft. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Shanghai Börse

Tokio Eine Runde enttäuschender Konjunkturdaten drückte am Dienstag die Aktienmärkte in China ins Minus. Die Börse in Shanghai gab 0,3 Prozent nach. Der CSI-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor ein halbes Prozent.

Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze blieben im Juli hinter den Prognosen der Analysten zurück. Auch der angeschlagene Immobiliensektor setzte im Juli seine Talfahrt fort: Die Baubeginne nach Fläche gingen im Jahresvergleich um fast 25 Prozent zurück. „Wir glauben, dass die Märkte die Auswirkungen des starken Rückgangs im chinesischen Immobiliensektor, der mehr als die Hälfte der weltweiten Verkäufe neuer Wohnungen ausmacht, noch immer unterschätzen“, schrieben die Analysten der japanischen Bank Nomura in einer Kundenmitteilung.

Die chinesische Zentralbank reagierte überraschend auf die schlechten Daten. Am frühen Dienstagmorgen senkte sie den Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit auf 2,5 Prozent, von zuvor 2,65 Prozent. Es ist die zweite Zinssenkung seit Juni.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen