Börse Asien Ultralockere Geldpolitik in Japan beflügelt Asien-Börsen

Asiatische Anleger habe ein Festhalten der Bank of Japan an ihrer ultralockeren Geldpolitik erwartet. Die wichtigsten Indizes notieren im Plus.

Anleger waren vor dem Entscheid der japanischen Notenbank in Kauflaune. (Foto: AP) Bank of Japan

Tokio Gestützt auf eine weiter lockere geldpolitische Linie der japanischen Notenbank haben die asiatischen Börsen am Freitag zugelegt. In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 33.706 Punkte und verbuchte damit seinen zehnten Wochengewinn in Folge - die längste Gewinnserie seit elf Jahren.

Die Bank of Japan behält ihre ultralockere Geldpolitik bei, eine rasche Abkehr kommt Notenbankchef Kazuo Ueda nicht infrage. Bei den Einzelwerten legten die Aktien von Canon um 4,9 Prozent zu, nachdem der Hersteller von Kameras und Scannern einen Aktienrückkauf angekündigt hat. Auch die Aktien des Rivalen Olympus stiegen um 3,8 Prozent.

Finanzwerte notierten hingegen schwächer, da die anhaltend niedrigen Zinsen die Kreditmargen der Banken gering halten. In China lag die Börse in Shanghai 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Anleger hoffen darauf, dass es weitere Hilfen für die ins Stottern geratene Konjunkturentwicklung im Reich der Mitte geben wird.

Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 2.300 Punkten. Die Börse in Shanghai lag mit 3.276 um 0,7 Prozent im Plus.

