Börse New York US-Börsen schließen nach Talfahrt im Minus

Nach einer kurzfristigen Erholung der Kurse am Vormittag, sorgten Nahrichten über eine Kostenbremse von Apple für Einbrüche. Gefragt waren dagegen Öl- und Kryptowerte.

Die Kurse in den USA haben sich am Montag erholt. (Foto: AP) Die amerikanische Flagge an der NYSE

New York Die US-Börsen haben am Montag nach einer Achterbahnfahrt mit Kursabschlägen geschlossen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,7 Prozent tiefer mit 31.072 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 11.360 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 3830 Stellen ein.

Händler verwiesen zur Begründung der Talfahrt im späten Handel auf Apple. Der iPhone-Hersteller will einem Medienbericht zufolge im kommenden Jahr in bestimmten Bereichen auf die Kostenbremse treten. Das US-Unternehmen wolle 2023 mit Blick auf einen möglichen Wirtschaftsabschwung Personaleinstellungen und das Ausgabenwachstum in einigen Geschäftsbereichen verlangsamen, berichtet Bloomberg. Die Veränderungen sollen demnach nicht alle Teams betreffen. Apple halte für 2023 aber an einem ambitionierten Fahrplan zur Einführung neuer Produkte fest.

