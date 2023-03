Börsen Asien Asiatische Börsen mit Blick auf Parlamentssitzung in China gestiegen

Am Sonntag beginnt in China die jährliche Parlamentssitzung – ein Hauptfokus für die Anleger in Asien. Vorab notieren die wichtigsten Börsen in der Gewinnzone.

Anleger erwarten wirtschaftspolitische Impulse aus China. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse Shanghai

Sydney / Peking Nachdem auch die US-Börsen zum Ende der Woche ihre Berg- und Talfahrt beendeten, haben sich auch die asiatischen Börsen am Freitag stärker gezeigt. Die asiatischen Märkte richten ihr Augenmerk nun auch auf die am Sonntag beginnende jährliche Parlamentssitzung in China, auf der Wirtschaftsziele festgelegt und neue Spitzenbeamte gewählt werden.

„Wir erwarten, dass die Regierung eine wachstumsfördernde politische Agenda vorlegen wird, die sowohl den Infrastruktur- als auch den Immobiliensektor unterstützt“, so die Analysten der Commonwealth Bank of Australia in einer Mitteilung. Chinas meldete am Freitag bereits, seine Immobilienblase eingedämmt zu haben, da die Maßnahmen zur Stützung der Branche laut dem stellvertretenden Gouverneur der People's Bank of China, Pan Gongsheng, an Fahrt gewännen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,6 Prozent höher bei 27.928 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 2021 Punkten.

