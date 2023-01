Börsen Asien Börse in Tokio schließt nach Notenbankentscheid deutlich im Plus

Die japanische Notenbank will ihre ultralockere Zinspolitik beibehalten. Die Anleiherenditen fallen deutlich, während die Aktienkurse steigen.

Hongkong Das überraschende Festhalten der japanischen Notenbank an ihren ultra-niedrigen Zinssätzen lässt die Kurse an Japans Börse nach oben springen. Der Nikkei-Index kletterte am Mittwoch um 2,5 Prozent auf 26.791 Punkte.

Anleger hätten erwartet, dass die Zentralbank ihre Politik straffen würde und Short-Positionen aufgebaut, sagte Shigetoshi Kamada, Manager bei Tachibana Securities. „Der Nikkei stieg heute, da die Anleger Aktien zurückkauften, um Short-Positionen zu decken, und auch der Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar ab.“

„Die Entscheidung ist nur verlagert worden“, konstatierte unterdessen Moh Siong Sim, Währungsstratege bei der Bank of Singapore. „Die Aufmerksamkeit wird sich nun auf die nächste Sitzung der BoJ richten. Es ist eine Frage des Wann, nicht des Ob.“

