Börsen Asien Hoffnung auf Erholung in China beflügelt Asiens Börsen

Am Sonntag beginnt in China die jährliche Parlamentssitzung. Die Anleger sind gespannt auf das Wachstumsziel der Regierung für 2023. Vorab notieren die wichtigsten Börsen in der Gewinnzone.

Anleger erwarten wirtschaftspolitische Impulse aus China. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse Shanghai

Frankfurt / Tokio Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung in China haben die asiatischen Börsen am Freitag gestützt. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,6 Prozent höher bei 27.927 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent auf 2020 Zähler.

In China lag die Börse in Shanghai ein halbes Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Die asiatischen Märkte richten ihr Augenmerk auf die am Sonntag beginnende jährliche Parlamentstagung in China, auf der Wirtschaftsziele festgelegt und neue Spitzenbeamte gewählt werden.

"Jeder schaut auf Chinas Wachstumsziel für 2023 und fragt sich, ob es fünf Prozent, 5,5 Prozent oder sogar sechs Prozent betragen wird. Diese Zahl würde den Umfang der politischen Anreize der Regierung darstellen. Das ist es, was den Markt und die Anleger am meisten interessiert", sagte Zhang Zihua, Investmentchef beim Vermögensverwalter Beijing Yunyi.

