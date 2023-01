Börsen Asien Nikkei folgt der US-Rally, andere Börsen in Asien geschlossen

Die japanischen Börsen verbuchten zum Wochenstart ein leichtes Wachstum. Märkte in China, Singapur, Südkorea bleiben wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

Tokio Die Anleger in Japan sind der Begeisterung der US-Anleger nach den jüngsten Netflix-Zahlen gefolgt. Der Nikkei lag am Montag 1,3 Prozent fester bei 26.906 Punkten, der breiter gefasste Topix stieg um ein Prozent auf 1945 Zähler.

„Es gibt keine nennenswerten Impulse, und die heutigen Bewegungen spiegeln hauptsächlich die Rally der Wall Street am Freitag wider“, sagte Anlagestrategin Maki Sawada von der japanischen Investmentbank Nomura.

Die Börsen in China bleiben in der neuen Woche wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahr geschlossen. Auch die Aktienmärkte in Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan öffnen erst wieder am 30. Januar. Abzuwarten bleibt, wie sich die damit einhergehende Reisewelle auf die Coronainfektionen im Land auswirkt.

