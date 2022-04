Dax aktuell Dax bleibt über der 14.000-Punkte-Marke – Lage am Aktienmarkt bleibt aber fragil

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend.

Düsseldorf Den zweiten Tag in Folge steht beim deutschen Leitindex Dax die Marke von 14.000 Punkten im Fokus. Nachmittags notiert das Börsenbarometer 14.029 Punkten, ein Minus von 0,7 Prozent. Am Dienstag konnte der Dax nach einem anfänglichen Kursrutsch auf 13.887 Punkte wieder über diese psychologisch wichtige Marke steigen. Er ging 0,5 Prozent tiefer bei 14.123 Zählern aus dem Handel.

Nachbörslich rutschte der Dax aufgrund schwacher US-Börsen zwar zwischenzeitlich erneut unter dieses Niveau. Doch der Handel am Montag hat gezeigt: Derzeit ist die Verkaufsbereitschaft nicht übermäßig hoch. Es gab genügend Käufer, die Kurse unterhalb von 14.000 Zählern wieder zum Einstieg nutzten.

Das alles hängt mit der Lage an den Anleihemärkten zusammen, die sich ebenfalls etwas beruhigt haben. Noch am Montag kletterten die Renditen vieler Staatsanleihen dies- und jenseits des Atlantiks auf neue Mehrjahreshochs. Doch mit Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in Höhe von 8,5 Prozent kehrte wieder etwas Ruhe ein. Anleger reagierten erleichtert, dass US-Verbraucherpreise weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren.

Derzeit liegt die Rendite für eine zehnjährige US-Staatsanleihe bei 2,67 Prozent, am Montag lag der Wert noch bei 2,84 Prozent. Auch die Rendite der Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit ist von 0,87 Prozent auf nun 0,78 Prozent gefallen.

Wie sensibel die Aktienkurse derzeit auf die Veränderungen bei den Anleiherenditen reagieren, konnten Anleger bereits vor dem offiziellen Handelsstart beobachten: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag zum Handelsauftakt um 8 Uhr bei 0,79 Prozent, der Leitindex bei 14.148 Punkten. Innerhalb weniger Minuten stieg die Rendite auf 0,85 Prozent, der Dax gab sofort 100 Punkte ab. Diese Abhängigkeit von den Anleiherenditen dürfte vermutlich den Aktienhandel am Dienstag bestimmen.

Die hohe Inflation erhöht allerdings die Wahrscheinlichkeit für deutlich höhere Zinsen in den USA. Laut dem „Fed Watch Tool“ der Chicagoer Terminbörse CBOE geht mittlerweile eine deutliche Mehrheit der Profianleger davon aus, dass in den kommenden beiden Sitzungen der US-Notenbank am 4. Mai und 15. Juni die Zinssätze jeweils um 0,5 Prozentpunkte erhöht werden. Ende des Jahres dürfte dann der Zinssatz zwischen 2,5 und 2,75 Prozent liegen. Derzeit liegt die Spanne zwischen 0,25 und 0,5 Prozent.

Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Ukrainekriegs lässt Anleger zu Gold als „sicherem Hafen“ greifen. Der Goldpreis steigt um bis zu 0,3 Prozent auf 1972 Dollar je Feinunze. Die Gewinne wurden durch einen festeren Dollar allerdings begrenzt. „Gold profitiert in dieser Woche von einer gewissen Nachfrage nach sicheren Häfen, da die Inflationsängste zunehmen, das chinesische Wachstum strauchelt und der Krieg in der Ukraine in die zweite Runde geht“, sagte Jeffrey Halley, Analyst beim Brokerhaus Oanda.

Die Finanzriesen Blackrock und JP Morgan haben als eine der ersten US-Unternehmen Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die kamen zunächst gut an der Börse an. Beide Aktien verringerten nach der Bekanntgabe der Zahlen ihre Verluste am deutschen Aktienmarkt, gaben dann aber wieder nach. Derzeit liegen die Papiere wieder 2,2 Prozent (JP Morgan) und 1,6 Prozent im Minus.

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat im ersten Quartal dank starker Zuflüsse in seine Fonds den Gewinn um fast 22 Prozent gesteigert. Der bereinigte Gewinn nahm im Zeitraum Januar bis März auf 1,46 Milliarden Dollar zu nach 1,2 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Pro Aktie stand ein Gewinn von 9,52 Dollar in den Büchern. Analysten hatten für das Quartal im Schnitt mit 8,75 Dollar je Anteilsschein gerechnet. Blackrock baute die verwalteten Vermögen bis Ende März auf 9,57 Billionen Dollar aus. Ein Jahr zuvor hatte der Finanzriese noch verwaltete Vermögen in Höhe von 9,01 Billionen Dollar ausgewiesen.

Der Gewinn von JP Morgan ist im ersten Quartal um 42% gesunken, belastet durch niedrigere Gebühren an der Wall Street und höhere Kosten. Die größte Bank des Landes verdiente 8,28 Milliarden Dollar oder 2,63 Dollar pro Aktie, verglichen mit 14,3 Milliarden Dollar oder 4,50 Dollar pro Aktie vor einem Jahr. Analysten hatten laut FactSet mit 2,72 Dollar pro Aktie gerechnet. Unterdessen will die Bank für 30 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley und Wells Fargo werden am Donnerstag folgen.

Die charttechnische Dax-Lage

Insgesamt bleibt die Lage am deutschen Aktienmarkt eher fragil. Derzeit sind steigende Notierungen nur eine Bärenmarktrally, Kursgewinne innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Die Situation dürfte sich erst bei Notierungen oberhalb von 15.000 Punkten grundlegend ändern – ein noch sehr weiter Weg nach oben. Die 200-Tage-Linie, die vor allem von langfristigen Investoren als mögliches Einstiegssignal beachtet wird, notiert bei 15.365 Zählern und fällt derzeit um acht Punkte täglich.

Auf der Unterseite ist der Bereich zwischen 13.680 und 13.388 Punkten wichtig. Bei 13.680 Punkten liegt laut technischer Analyse die Normalkorrektur der Aufwärtsbewegung vom 7. bis zum 29 März, die sich von 12.438 Punkten auf der Unterseite bis hin zu 14.925 Zählern erstreckte. Normalkorrektur bedeutet einen Rückgang vom Hochpunkt um 50 Prozent des vorangegangenen Anstiegs.

Diese Aufwärtsbewegung wäre beendet, wenn der Dax unter 13.388 Punkte fällt, der Maximalkorrektur des Aufwärtstrends. Dann würde das bisherige Jahrestief mit 12.438 Zählern in den Fokus der Charttechniker rücken.

Blick auf die Einzelwerte

Eon/Covestro: Im Dax zählen die Papiere des Versorgers Eon und des Chemiekonzerns Covestro mit einem Minus von 2,4 sowie drei Prozent zu den größeren Verliereren. In beiden Fällen strich die Investmentbank Stifel ihre Kaufempfehlung.

K+S: Die Aktie konnte bei Anlegern mit einer nach oben geschraubten Ergebnisprognose punkten. Die Aktien des Düngemittel- und Salzherstellers setzten sich mit einem Plus von bis zu 5,3 Prozent an die Spitze der MDax-Gewinner. Der Konzern geht nun im Geschäft mit der Landwirtschaft von nochmals höheren Durchschnittpreisen aus. Seit Jahresanfang hat sich die Aktie bereits mehr als verdoppelt.

Sartorius: Eine Hochstufung sorgt für Rückenwind. Die Aktie des Laborausrüsters steigt um 1,6 Prozent und setzte sich mit dem Plus an die Dax-Spitze. Die Analysten von Berenberg setzten den Titel auf „buy“ von zuvor „hold“.

Fraport: Der Aufwärtstrend beim Passagieraufkommen hat sich dem Flughafenbetreiber zufolge weiter fortgesetzt. Das Frachtgeschäft war dagegen aufgrund der Corona-Lockdowns in China rückläufig. Die Aktie gibt 1,3 Prozent nach.

Shop Apotheke: Die Online-Apotheke übernimmt sämtliche Unternehmensanteile an First A. Das 2021 als Start-up in Berlin gegründete Unternehmen sei aktuell einer der führenden Quick-Commerce-Apotheken-Lieferdienste und biete Medikamentenlieferungen innerhalb von 30 Minuten in fünf deutschen Großstädten. Die Aktie notiert unverändert.

Auto1: Das Papier verliert 3,5 Prozent, weil Anleger offenbar bessere Geschäftszahlen erwartet haben. Der Online-Gebrauchtwagenhändler hat im ersten Quartal fast ein Drittel mehr Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor. Der Absatz stieg um 30 Prozent auf 169.600 Stück, davon 14.550 Fahrzeuge über Autohero.

Nordex: Der Windturbinenhersteller erhielt aus Peru einen Auftrag für den Windpark San Juan de Marcona über 23 Turbinen. Dennoch gibt die Aktie 1,7 Prozent nach.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.