Dax aktuell Dax fällt unter Marke von 15.000 Punkten – Bankaktien größte Verlierer

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss ein Verlusttag ab. Der Leitindex Dax liegt am Freitagvormittag 1,4 Prozent im Minus bei 14.991 Punkten. Größte Verlierer sind Bankaktien: Titel der Deutschen Bank verlieren knapp neun Prozent, Papiere der Commerzbank knapp sechs Prozent.

Am Donnerstag war die Absicherung gegen Zahlungsausfälle bei Anleihen der Deutschen Bank stark gestiegen. Laut Daten von S&P Capital erreichten die CDS genannten Werte 173,64, zuvor hatten sie bei rund 142 gelegen. Das ist der nach der Schweizer Krisenbank Credit Suisse und der griechischen Eurobank Ergasias der größte Wert in Europa.

Das schürt die Sorge um die allgemeine Stabilität der europäischen Banken. Der Sektorindex „Eurostoxx Banks“ verliert vier Prozent.

Hinzu kommen Aussagen der US-Finanzministerin Janet Yellen. Diese hatte sich am Donnerstagabend erneut beruhigend zur Bankensituation geäußert, war dabei aber eine pauschale Garantie für Einlagensicherung schuldig geblieben.

Die US-Bankenaufsicht und das Finanzministerium seien bereit, umfassende Einlagensicherungen für andere Banken zu übernehmen, wie sie es bei der gescheiterten Silicon Valley Bank und der Signature Bank getan hätten. Sie gab aber weiterhin keine von Bankern und der Wall Street erhoffte Pauschalgarantie für Kontoguthaben in US-Banken über der derzeitigen Grenze von 250.000 US-Dollar.

Die anhaltenden Sorgen um das globale Bankensystem belasten daher die Stimmung, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Onlinebroker CMC Markets: „Bis sich der Schaden aus dem Bankenbeben abschätzen lässt, werden noch Wochen ins Land gehen. Und es bleibt das dumpfe Gefühl der Anleger, dass die daraus entstehenden Nachrichten keine sonderlich guten sein werden.“

Die Abwärtsbewegung wird durch eine Reihe schlechter Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland sowie enttäuschende BIP-Zahlen aus Spanien verstärkt. Beim Dax dürfte die heutige Entwicklung vor dem Hintergrund der laufenden Börsenwoche allerdings nicht überraschen: Der Dax lag zum Tagesschluss am Donnerstag drei Prozent im Plus, seit dem Wochentief am Montag betrug das Plus sogar mehr als fünf Prozent. Damit liegt der Dax im überkauften Bereich – er ist also zu schnell zu stark gestiegen.

Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners hält daher die aktuellen Gewinnmitnahmen für normal: „In diesem turbulenten Umfeld wollen einige sicherlich mit weniger Risiko ins Wochenende gehen.“ Diese Tendenz hatte es bereits am Freitag der Vorwoche gegeben, als der Dax 1,3 Prozent verlor.

Welche Marken jetzt wichtig sind

Durch die Verluste am Freitag wurde auch die Aufwärtslücke vom Dienstag geschlossen bei 14.980 Punkten. Zu solchen Lücken kommt es, wenn der Tiefstkurs eines Handelstages über den Höchststand des Vortages liegt. Das war am Dienstag der Fall. Wird eine solche Aufwärtslücke nicht schnell geschlossen, wird sie zu einer Unterstützung. An dieser Unterstützung arbeitet sich der Dax gerade ab.

Darunter hat sich zuletzt der Bereich um 14.800 Punkten als wichtige Unterstützung erwiesen. Hier setzte in den vergangenen Wochen bei Kursverlusten stets Kaufinteresse ein.

Auf der Oberseite ist die Marke von rund 15.300 Punkten wichtig. Hier verläuft der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, der den langfristigen Trend anzeigt. Dieser Bereich ist ein Widerstand: Sollte der Dax nachhaltig darüber steigen, also auf Tagesbasis und am Folgetag, wäre das ein Zeichen für weitere Kursgewinne.

Dax: Saisonalität spricht für weiter steigende Kurse

Ein Aspekt spricht allerdings für weiter steigende Kurse: die Saisonalität. Der April zählt beim Dax zusammen mit dem Oktober, November und Dezember zu den besten Börsenmonaten.

Jörg Scherer, Analyst bei HSBC Deutschland, sieht als mögliche Erklärung dafür die Dividendensaison. Im April schütten viele Unternehmen ihre Gewinnbeteiligungen an die Aktionäre aus. „Die Hochphase der Ausschüttungen sorgt für zusätzliche Liquidität und in der Folge zu einem erhöhten Wiederanlagebedarf“, sagt Scherer.

>> Lesen Sie dazu: Kommt jetzt die Korrektur? Sechs Lehren aus vergangenen Börsenjahren

Er hat auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends diese „saisonale Anomalie“ genauer untersucht. „Dabei fällt auf, dass das Aktienbarometer bereits Ende März einen Gang hochschaltet und die zyklisch günstige Phase bis Anfang Mai anhält“, schreibt der Experte in seinem täglichem Newsletter „Daily Trading“.

Seit dem Jahr 2000 stieg der Dax im April durchschnittlich um knapp fünf Prozent. Acht Jahren mit Kursverlusten im entsprechenden Zeitraum stehen 15 Fälle gegenüber, in denen der Index zulegen konnte. Das entspricht einer Trefferquote von 65 Prozent.

Anleihen: Potenzial für sinkende Renditen begrenzt

Die Renditen von Anleihen haben seit Anfang März zuletzt deutlich nachgegeben: Bei den maßgeblichen zehnjährigen US-Staatsanleihen von über vier Prozent auf rund 3,4 Prozent, bei der zehnjährigen Bundesanleihe von 2,7 auf rund 2,1 Prozent.

Das liegt daran, dass am Markt bereits mögliche Zinssenkungen der großen Notenbanken eingepreist werden, erklären Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Helaba. Dabei haben sich sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank die Möglichkeit für weitere Zinserhöhungen offengelassen. „Dies könnte dafür sprechen, dass das Potenzial für sinkende Renditen begrenzt ist“, schreiben die Helaba-Experten in ihrer aktuellen Markteinschätzung.

So betonten die US-Währungshüter, dass sie vermuten, dass der Finanzmarkt-Stress zu einer Straffung der Kreditkonditionen führt und deshalb einen Teil der Zinserhöhungen überflüssig macht. Je mehr der aktuelle Finanzmarkt-Stress aber abnimmt, desto moderater dürfte die Straffung der Kreditkonditionen ausfallen.

Als Konsequenz müsste der Markt weitere Fed-Zinserhöhungen einpreisen, erklärt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. In diesem Fall würden die Renditen wieder steigen.

Blick auf Einzelwerte

Evotec: Das Biotechunternehmen teilte am Morgen mit, eine Förderung von 6,6 Millionen Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation zur Wirkstoffforschung im Bereich Tuberkulose erhalten zu haben. Evotec-Aktien verlieren im MDax 0,7 Prozent.

Secunet: Der Spezialist für Cybersicherheit will die Serie von Rekordumsätzen 2023 fortsetzen. Secunet stellte am Freitag einen Anstieg auf etwa 375 Millionen Euro in Aussicht. Der operative Gewinn werde dagegen nur leicht von 47 auf 50 Millionen Euro zulegen. Die Aktie steigt im SDax um zwei Prozent.

Tui: Der Touristikkonzern hat eine Kapitalerhöhung über 1,8 Milliarden Euro angekündigt. Ziel sind die Rückführung der Stabilisierungsmaßnahmen des WSF und die Reduzierung der KfW-Kreditlinie zwecks Stärkung der Konzernbilanz. Da durch die Kapitalerhöhung der Wert der bestehenden Aktien verwässert wird, verlieren Tui-Aktien mehr als acht Prozent.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.