Am deutschen Aktienmarkt entspannt sich die Lage. Profis erwarten geringere Kursschwankungen. Dass die Kurse trotzdem fallen, hat auch mit einem besonderen Tag zu tun.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich die größte Verlustwoche seit Jahresbeginn ab. Der Leitindex Dax drehte am Freitagmittag nach einem freundlichen Beginn 0,3 Prozent ins Minus und lag zuletzt bei 14.923 Punkten. Auf Wochensicht liegt der Verlust bei rund drei Prozent, größer waren das Minus zuletzt Mitte Dezember.

Damit liegt der Dax aber immer noch deutlich über dem am frühen Donnerstagnachmittag erreichten Zweimonatstief von 14.664 Punkten. Auch der Rückgang des Volatilitätsindexes VDax deutet eine Entspannung – er zeigt die Kursschwankungen an, die Profianleger erwarten. Seit dem Jahreshoch am Donnerstag sank der VDax um mehr als 20 Prozent auf zuletzt 23,2 Punkte. Damit ist er nicht mehr weit entfernt von einem Wert von 20, der eine ruhige Börsenphase signalisiert.

