Obwohl der Arbeitsmarkt in den USA Abkühlungstendenzen zeigt und Zinserhöhungen damit unwahrscheinlicher werden, notiert der Leitindex nahezu unverändert.

Düsseldorf Der Dax bleibt an Fronleichnam ohne klare Richtung: Nachdem der Leitindex am Donnerstagnachmittag um die Marke von 16.000 Punkten gependelt war, entfernte er sich mit Eröffnung der US-Börsen von diesem psychologisch wichtigen Wert. Am Nachmittag liegt der Dax nahezu unverändert zum Vortag bei 15.965 Punkten. Wichtige Indizes an der Wall Street bewegen sich am Donnerstag zum Handelsstart kaum.

Bis zum Nachmittag sind etwa 28 Millionen Dax-Papiere mit einem Volumen von einer Milliarde Euro gehandelt worden. Zum Vergleich: Am bereits ruhigen Mittwoch wechselten insgesamt fast 68 Millionen Papiere im Wert von 2,5 Milliarden Euro den Besitzer.

Seit vier Tagen herrscht Ruhe am Aktienmarkt. Der Dax bewegt sich seit Freitag vergangener Woche in einer täglichen Handelsspanne von nur rund 100 Zählern. Auch an diesem Donnerstag sind es nur etwa 100 Punkte.

