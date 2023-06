Auch an Fronleichnam ist die Handelsspanne des deutschen Leitindexes zunächst gering. Doch dies könnte sich schnell ändern.

Düsseldorf Der Dax kommt auch am Donnerstag zunächst kaum vom Fleck: Etwa eine Stunde nach Handelsstart notiert der deutsche Leitindex bei 15.963 Punkten nahezu unverändert im Vergleich zum Vortag. Am Mittwoch beendete die Frankfurter Benchmark den Handel 0,2 Prozent tiefer bei 15.961 Punkten.

Seit vier Tagen herrscht wieder extreme Ruhe am Aktienmarkt. Der Dax bewegt sich seit Freitag vergangener Woche in einer täglichen Handelsspanne von nur rund 100 Zählern. Auch an diesem Donnerstag sind es bislang weniger als 70 Punkte.

Trotz des Feiertags in mehreren Bundesländern muss dies nicht so bleiben, meint Thomas Altmann von QC Partners. Die Handelsvolumina dürften seiner Einschätzung nach geringer ausfallen, allerdings bedeute dies nicht, dass auch die Schwankungen niedrig bleiben. „An solchen Tagen braucht es deutlich weniger Orders, um größere Kursbewegungen auszulösen.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen