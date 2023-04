Dax aktuell Dax liegt im Minus – Sartorius-Papiere verlieren nach Quartalszahlen zehn Prozent

Düsseldorf Der deutsche Leitindex legt am Donnerstag eine Pause ein. In den ersten Handelsminuten notiert der Dax 0,8 Prozent tiefer bei 15.770 Punkten. „Nach der Serie an Jahreshochs ist der Schwung etwas abhanden gekommen“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Die Impulse von der Berichtssaison sind aktuell nicht ausreichend, um den Dax weiter nach oben zu tragen.“

Die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten bleibt aber weiterhin in Reichweite. Am Mittwoch hatte der Dax 0,1 Prozent im Plus bei 15.895 Zählern geschlossen – gerade einmal 21 Punkte unter den bisherigen Jahreshoch. Bislang war ein Ausbruch über 16.000 Zähler jedoch nicht nachhaltig. Der deutsche Leitindex beendete bisher keinen Börsenmonat über diesem Niveau. Sollte sich das nun ändern, wäre das durchaus eine Überraschung.

Bereits vor Handelsbeginn hat das Statistische Bundesamt die deutschen Erzeugerpreise für März veröffentlicht. Demnach sind die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,5 Prozent angestiegen, im Februar waren es noch 15,8 Prozent. Es war der sechste Rückgang in Folge.

Die Entwicklung sei ein Indiz dafür, „dass der Inflationsdruck deutlich und zügig abnimmt“, sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien. Die Erzeugerpreise gelten als wichtiger Frühindikator für die weitere Entwicklung der Inflation, die wiederum maßgeblich für die Geldpolitik der EZB ist.

Weitere Signale kommen am Donnerstag aus den USA: Hier werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, außerdem äußern sich gleich vier hochrangige US-Notenbanker. Anlegerinnen und Anleger hoffen auf Signale über den künftigen geldpolitischen Kurs.

Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht „Beige Book“ vorgelegt. Demnach hat sich die US-Wirtschaftstätigkeit in den vergangenen Wochen kaum verändert, ebenso blieben die Erwartungen für das künftige Wachstum größtenteils unverändert.

Am Mittwoch hatten durchwachsene Konzernbilanzen und Sorgen über die künftige Geldpolitik die Stimmung an der Wall Street gedämpft, die Indizes schlossen kaum verändert. Auch in Asien halten sich Anlegerinnen und Anleger am Donnerstag zurück.

Blick auf Euro und Öl

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel weiter gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 82,17 US-Dollar. Das waren 95 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 87 Cent auf 78,29 Dollar.

Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0960 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Ende vergangener Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0933 Dollar festgesetzt.

Blick auf Einzelwerte

Sartorius: Der Laborausrüster verzeichnet für das erste Quartal einen Rückgang des Ebitda um 22,1 Prozent auf 272 Millionen Euro. Trotzdem bestätigte der Konzern seine Jahresprognose. „Die grundlegenden Wachstumstreiber in unseren Märkten sind unverändert positiv, was sich seit vielen Jahren an unseren unabhängig von Sondereffekten robust zweistelligen Wachstumsraten zeigt“, so Vorstandschef Joachim Kreuzburg. Die Papiere verlieren 9,9 Prozent.

