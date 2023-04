Dax aktuell Dax mit Verschnaufpause – Hedgefonds setzen massiv auf weitere US-Zinserhöhungen

Düsseldorf Die Marke von 16.000 Punkten und knapp darüber das Rekordhoch mit 16.290 Zählern bleiben das wichtigste Thema am deutschen Aktienmarkt. Der Dax notiert im Mittagshandel unverändert bei 15.872 Punkten – ein Minus von 0,1 Prozent.

Die beiden vergangenen Handelstage waren bislang eine klassische Konsolidierung. Nach Kursen oberhalb von 15.900 Zählern am Mittwoch rutschte der Dax um 200 Punkte bis 15.706 Punkte ab.

Diese Entwicklung dürfte im Zusammenhang stehen mit dem kleinen April-Verfallstag am vergangenen Freitag. Dafür sprechen zumindest zwei Punkte. An kleinen Verfallstagen laufen an den Terminbörsen Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus.

Zum einen lag bei rund 15.800 Zählern der Abrechnungskurs vieler Call- und Put-Optionen der Profis auf den deutschen Leitindex. Die Terminmarkt-Anleger hatten also ein Interesse daran, dass der Dax-Kurs zur Abrechnung dieser Positionen gegen 13 Uhr auf dem Niveau nahe dieser Marke lag.

Und zum anderen setzte nach Feststellung der Abrechnungsniveaus wieder Kaufinteresse ein. Der deutsche Leitindex stieg nach dem Verfall der Call- und Put-Optionen wieder um rund 200 Punkte, also auf das Niveau vom vergangenen Mittwoch. Damit stehen die Chancen wieder gut, dass der Dax das Niveau von 16.000 Zählern bald erreichen dürfte. Ein erstes Indiz wären Kurse oberhalb von 15.916 Punkten, dem bisherigen Jahreshoch.

Professionelle Marktteilnehmer nutzen solche Verfallstage einerseits für Spekulationen bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Indexes, einer Aktie oder einer Anleihe. Andererseits dient der Futures- und Optionsmarkt zur Kursabsicherung von Wertpapierbeständen.

Geringe Investitionsbereitschaft

Gegen weitere Kursgewinne spricht die extrem niedrige Investitionsbereitschaft der heimischen Privatanleger, die laut der aktuellen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahren liegt. Dadurch besteht das Risiko einer erneuten Konsolidierung. Die wäre aktuell aber eher eine neue Kaufchance als der Vorbote eines Crashs.

Denn nach fünf Wochen Kletterpartie wäre ein deutlicher Rücksetzer beim deutschen Leitindex nicht ungewöhnlich. Der Dax könnte in den nächsten Wochen sogar bis in den Bereich um 14.800 Punkte abrutschen, ohne dass die Aufwärtsbewegung seit Ende September des vergangenen Jahres gefährdet wäre. Erstes Anzeichen für einen größeren Rücksetzer wären Kurse unterhalb von 15.700 Zählern.

Auch der große Abstand zur 200-Tage-Linie, die derzeit bei 14.117 Zählern notiert, mahnt zur Vorsicht. Der Abstand zur aktuellen Dax-Notierung beträgt rund zwölf Prozent und notiert damit auf einem Niveau, an dem Trendwenden erfolgen können, aber nicht unbedingt müssen. Denn der Blick in die Vergangenheit zeigt: Je größer dieser Abstand, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich Dax-Kurs und Durchschnittslinie wieder annähern.

Zins- und Konjunktursorgen verunsichern Aktienmärkte

Zum Vergleich: Als der Dax Ende September 2022 sein Jahrestief erreichte, lag die 200-Tage-Linie rund 13 Prozent unterhalb der damaligen Notierung. Während des Corona-Crashs betrug die Differenz zwischen der Durchschnittslinie und dem Dax-Stand 33 Prozent, als das Börsenbarometer seine tiefste Notierung erreicht hatte.

Profis hoffen auf einen Wiedereinstieg

Gegen einen Crash spricht vor allem das Verhalten der einheimischen und der ausländischen Profis. Denn die heimischen institutionellen Investoren warten laut der Erhebung der Börse Frankfurt nur auf einen nennenswerten Rücksetzer, um wieder einsteigen zu können.

Für den Verhaltensökonomen Joachim Goldberg, der die Erhebung auswertet, warten die Profis vermutlich auf Kurse zwischen 15.350 und 15.400 Zählern, um wieder zu kaufen. Ob der Dax auf solch ein tiefes Niveau fällt, ist aber fraglich.

Bemerkenswert ist vor allem die bedeutende Umfrage der Bank of America unter ausländischen Profis. Die mehr als 200 institutionellen Investoren bei Fonds, Vermögensverwaltern, Banken und Hedgefonds haben Stand Anfang bis Mitte April europäische Aktien in größerem Stil verkauft. Gleichzeitig ist der deutsche Leitindex gegenüber Anfang bis Mitte März nicht abgerutscht, sondern leicht angestiegen.

Hinzu kommt: Bereits seit 17 Monaten halten die Fondsmanager im Schnitt in ihren Portfolios mehr als fünf Prozent an Cash in Form von Bargeld oder kurzfristigen Geldmarktpapieren. Eine längere Phase mit so hohen Cash-Quoten gab es nur in den 32 Monaten nach dem Platzen der Dotcom-Blase in den frühen 2000er-Jahren. Es ist also genug Geld vorhanden, um wieder einzusteigen.

Und die Profis haben im Gegensatz zu den Privatanlegern ein Problem. Sollte der Dax weiter steigen, müssen sie sich wieder in den Markt einkaufen, weil die Perfomance ihrer Portfolios an der Entwicklung von Indizes gemessen wird.

Der Verlauf der Berichtssaison wird mitentscheiden, ob der Dax auf ein neues Rekordhoch steigen wird oder ob er kurz davor abdreht. Diese Woche nimmt die Berichtssaison auch in Europa mehr Fahrt auf.

Nach Meinung des Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Fondshaus QC Partners sollten Anlegerinnen und Anleger bei den Unternehmensergebnissen nicht nur darauf achten, ob die teils niedrigen Erwartungen erfüllt werden. Zusätzlich sollten die Gewinne mit denen aus dem ersten Quartal des Vorjahres verglichen werden. „Rückläufige Gewinne führen zwangsläufig zu steigenden Bewertungen“, erläutert Altmann. „Und gerade im Umfeld der aktuell hohen Zinsen sind steigende Bewertungen nicht ungefährlich.“

Hedgefonds wetten gegen US-Staatsanleihen

Eine interessante Wette läuft derzeit am Anleihemarkt. Hedgefonds sehen den Ausblick für die Kurse von US-Staatsanleihen so pessimistisch wie noch nie. In der Woche bis 18. April haben sie am Terminmarkt ihre Netto-Short-Positionen auf zehnjährige Treasuries die fünfte Woche in Folge ausgeweitet – auf beispiellose 1,29 Millionen Kontrakte, berichtet die Wirtschafts-Nachrichtenagentur Bloomberg.

„Die Hedgefonds gehen möglicherweise davon aus, dass die Inflation hartnäckiger sein wird, als viele Marktteilnehmer derzeit erwarten“, erklärte Damien McColough, Leiter des Analysebereichs Festverzinsliche bei Westpac Banking in Sydney. „Offenbar spiegelt diese große Short-Position nicht die Ansicht wider, dass es in naher Zukunft zu einer Rezession kommen wird.“

Anleihekurse bewegen sich im Allgemeinen gegenläufig zu höheren Zinsen. Sinken die Anleihekurse, steigen wiederum die Renditen. Die Wetten der Hedgefonds auf fallende Treasury-Kurse werden aufgehen, wenn die US-Notenbank die Zinsen weiter anhebt. Derzeit wird aber über eine Zinssenkung debattiert.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist in diesem Monat um neun Basispunkte auf 3,56 Prozent gestiegen und hat damit einen Teil des Rückgangs von 45 Basispunkten im März wieder wettgemacht. Am Montag gibt die Rendite leicht nach und notiert bei 3,54 Prozent.

Die Rendite der zehnjährigen Anleihe liegt nach wie vor weit unter der für zweijährigen Papiere. Dies signalisiert die Erwartung, dass ein Abschwung bevorsteht. Die Erfolgsbilanz solcher Hedgefonds mit Wetten auf US-Treasuries ist allerdings durchwachsen – und demnach keine Garantie, dass die Kurse der US-Anleihen wieder fallen.

Blick auf die Einzelwerte

Software AG: Die insgesamt 2,2 Milliarden Euro schwere Übernahmeofferte des Finanzinvestors Silver Lake beschert der Aktie den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Papiere des Darmstädter Unternehmens steigen im Frühhandel um knapp 50 Prozent auf 29,94 Euro. Silver Lake bietet 30 Euro je Aktie.

Die Stiftung des Software AG-Mitgründers Peter Schnell unterstützt die Übernahmepläne. Sie will 25,1 Prozent der Anteile an den Finanzinvestor abgeben und eine Beteiligung von fünf Prozent behalten. Silver Lake, der über eine Wandelanleihe indirekt bereits neun Prozent der Software-AG-Anteile hält, strebt mit der aktuellen Offerte eine Beteiligung von 50 Prozent plus einer Aktie an.

Salzgitter: Die hohen Kosten für Energie und den klimafreundlichen Umbau der Produktion drücken auf den Gewinn. Das Ergebnis ist aber besser aus als vom Markt erwartet ausgefallen. Die Salzgitter-Aktie gibt 0,3 Prozent nach.

