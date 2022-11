Dax aktuell Dax profitiert von starker Wall Street und schließt im Plus – Zeichen auf ein Abflauen der Inflation mehren sich

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht weiterhin freundliche Stimmung. Nach einem positiven Nachmittagshandel schließt der Dax 0,46 Prozent im Plus bei 14.378 Punkten.

Der Dax profitierte im Handelsverlauf von einer freundlichen Eröffnung an den US-Börsen. Das liegt zum einen an den Quartalszahlen von Walmart. Das Unternehmen hat die Gewinn- und Umsatzschätzungen der Wall Street übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr erhöht.

Zum anderen mehren sich die Hinweise auf ein Abflauen der starken Inflation in den USA. Nach den Verbraucher- stiegen auch die Erzeugerpreise im Oktober nicht mehr so stark. Sie legten um 8,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit 8,3 Prozent gerechnet, nach abwärts revidiert 8,4 Prozent im September.

In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt - also bevor die Produkte weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Aus ihnen lassen sich frühe Signale für die Entwicklung der Verbraucherpreise ablesen. Diese stiegen im Oktober um 7,7 Prozent, nachdem die Inflationsrate im Vormonat noch bei 8,2 Prozent gelegen hatte.

Eine gute Vorlage lieferten bereits vormittags die Preise im deutschen Großhandel. Sie sind im Oktober so langsam gestiegen wie seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine nicht mehr. Sie erhöhten sich um 17,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist der kleinste Zuwachs seit Februar, als der Krieg begann und viele Rohstoffe sowie Vorprodukte teurer wurden. Im September gab es noch ein Plus von 19,9 Prozent.

Der deutsche Leitindex hat am heutigen Dienstag mit 14.437 Punkten eine neues Verlaufshoch der 2500-Punkte-Rally seit Ende September erreicht, Auch wenn das Börsenbarometer aufgrund des rasanten Anstiegs als anfällig für Konsolidierungen gilt: Die Marke von 14.709 Punkten als das nächste Anlaufziel. Dort liegt das Hoch des Börsenmonats Juni.

Gleichwohl dürfte nach einem Anstieg von mehr als 18 Prozent seit Ende September eine baldige Verschnaufpause oder Konsolidierung eher der Normalfall als die Ausnahme sein. Solche Rücksetzer gelten eher als gesund und dürften an dem intakten Aufwärtstrend nichts ändern.

Spätestens bei Kursen knapp unter der Marke von 14.000 Punkten dürfte wieder größeres Kaufinteresse herrschen, was dem Dax zumindest für eine kurze Zeit Halt verspricht. Erst bei Notierungen unterhalb der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 12.589 Punkten liegt, müssten Anleger die charttechnische Situation neu bewerten.

Zur Erinnerung: Die letzte Konsolidierung Anfang November war bereits nach drei Tagen wieder beendet. Nach einem Minus von nur rund 400 Zählern bestätigte der Dax damals sein Ausbruchsniveau von 13.020 Punkten mustergültig und kletterte anschließend weiter nach oben. Die Wiederholung einer solch kurzen Konsolidierung wie Anfang November wäre aber eine Überraschung.

Gold und Euro legen deutlich zu

Der Goldpreis hat am Dienstag weiter zugelegt und den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen habe die Nachfrage nach dem Edelmetall verstärkt, hieß es von Marktbeobachtern. Am Nachmittag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London auf bis zu 1786 US-Dollar. So hoch stand der Goldpreis seit Mitte August nicht mehr. Am frühen Abend fiel das Edelmetall aber wieder leicht auf 1773 Dollar.

Seit Anfang November geht es insgesamt mit dem Goldpreis nach oben. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa neun Prozent gewonnen.

Der Euro stieg am Dienstag zwischenzeitlich um 1,1 Prozent auf 1,042 Dollar, den höchsten Stand seit Anfang Juli. „Die Märkte werden im Moment von zwei Faktoren angetrieben. Der eine ist der Optimismus, dass die Inflationsdaten in den USA ihren Höhepunkt erreichen... und darüber hinaus haben wir einen wachsenden Optimismus, dass China eine wachstumsfreundlichere Politik verfolgen könnte“, sagte Lee Hardman, Währungsanalyst bei MUFG.

Blick auf die Einzelwerte

Varta: Der Batteriehersteller legt den Bau einer Fabrik für Lithium-Ionen-Akkus für E-Autos aus Kostengründen auf Eis. „Der Fabrikneubau für die Rundzelle/V4Drive wird erst nach verbindlichen Kundenzusagen fortgesetzt“, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Zwischenbericht des Unternehmens. Das sei Teil eines Kostensenkungspakets. Der Betrieb der ersten Serienfertigungsanlage werde aber planmäßig fortgesetzt und stelle die Zellen bereit, um den OEM-Vertrag mit einem Premium-Automobilhersteller zu erfüllen.

Die Investitionen in das neue Produkt drücken neben höheren Kosten für Rohstoffe und verzögerten Abrufen bei Großaufträgen den Gewinn. Unter dem Strich schrieb der MDax-Konzern von Januar bis September einen Verlust von rund 20 Millionen Euro im Vergleich zu 75,9 Millionen Nettogewinn im Vorjahreszeitraum. Die Aktie verlor zwischenzeitlich rund acht Prozent, zum Handelsschluss liegt die Aktie noch 3,2 Prozent im Minus.

Bereits vor der Bekanntgabe rutschte die Aktie deutlich ab, weil es zu Verzögerungen bei der Vorlage der endgültigen Quartalszahlen kam. Das Unternehmen konnte die Zahlen nicht wie geplant um 7.00 Uhr veröffentlichen und verschob eine für 11.00 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit dem Verweis auf technische Probleme.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die „Wirtschaftswoche“ geschrieben: „Der Vorstand des Batterieherstellers Varta hat zuletzt viel in Aussicht gestellt, aber wenig geliefert. Sollte sich das kurzfristig nicht ändern, scheint eine Restrukturierung unausweichlich. Langsam wird das Geld knapp.“

Leoni: Der Autozulieferer ist im dritten Quartal tiefer in die roten Zahlen geraten. Der Verlust vor Sondereffekten weitete sich auf 56 Millionen Euro aus, nach drei Millionen Euro vor Jahresfrist. Grund seien noch nicht vollständig weitergegebene höhere Rohstoff- und Logistikkosten sowie eine anhaltend hohe Volatilität der Abrufe. Dazu komme eine Sonderrückstellung für drohende Verluste wegen erwarteter höherer Kosten. Leoni-Chef Aldo Kamper sprach von einem „perfekten Sturm“, mit dem sich die Autozulieferbranche konfrontiert sehe. Die Aktie gibt 0,9 Prozent nach, hat seit Jahresanfang aber mehr als ein Drittel an Wert verloren.

Nordex: Der Windturbinenbauer stellt einen Verlust am unteren Ende der Prognosespanne in Aussicht. Anleger sind davon aber kaum beeindruckt. Nach anfänglichen Verlusten steigt die Aktie um mehr als 15 Prozent nach oben. Der Wertverlust seit Jahresanfang liegt bei minus 22 Prozent.

Vodafone: Anleger verkaufen den Titel nach den Quartalszahlen und einem skeptischeren Ausblick. Die Aktie des britischen Mobilfunkers gibt in London um knapp acht Prozent nach. Dem Unternehmen machen höhere Energiekosten und der schwächelnde Handel in Deutschland, Italien und Spanien zu schaffen.

Hypoport: Die Aktien haben ihre jüngste Erholungsrally am Dienstag vorerst beendet. Die Papiere des Finanzdienstleisters sackten am Mittag um etwa 20,5 Prozent auf 115 Euro ab. Seit Anfang November hatten die im SDax notierten Anteilsscheine jedoch ein Kursplus von rund 45 Prozent hingelegt, allerdings auf niedrigem Niveau.

Im laufenden Jahr haben die Hypoport-Aktien rund drei Viertel ihres Wertes eingebüßt. Bei ihrem jüngsten Erholungsversuch vom Kurseinbruch Ende September war es ihnen zudem nicht gelungen, die damals aufgerissene Abwärtskurslücke zu schließen. Damals hatte das Unternehmen wegen der schwierigen Lage auf dem Hypothekenmarkt die Jahresziele ausgesetzt.

