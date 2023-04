Dax aktuell Dax schließt im Minus – Sartorius-Papiere verlieren nach Quartalszahlen deutlich

Der Leitindex verlor am Donnerstag nach enttäuschenden Bilanzen etwas. Besonders stark verliert der Laborausrüster Sartorius.

Düsseldorf Der Aufwärtstrend des deutschen Leitindex hat am Donnerstag eine Pause eingelegt. Der Dax notierte zum Handelsschluss 0,6 Prozent tiefer bei 15.796 Punkten. „Nach der Serie an Jahreshochs ist der Schwung etwas abhandengekommen“, sagt Thomas Altmann von QC Partners. „Die Impulse der Berichtssaison sind aktuell nicht ausreichend, um den Dax weiter nach oben zu tragen.“

Enttäuschende Unternehmenszahlen hatten die Stimmung der Anlegerinnen und Anleger zuletzt gedrückt. Tesla erwirtschaftete zum Jahresauftakt eine Gewinnmarge von 19,3 Prozent, Analysten hatten 22,4 Prozent erwartet. Am Donnerstag verloren auch die Papiere von BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz im Dax jeweils zwischen drei und 3,8 Prozent.

Die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten bleibt aber weiterhin in Reichweite. Am Mittwoch hatte der Dax 0,1 Prozent im Plus bei 15.895 Zählern geschlossen – gerade einmal 21 Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch.