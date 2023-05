Nach einem Anstieg über sechs Wochen dürfte eher eine längere Verschnaufpause als ein neues Rekordhoch anstehen. Anleger sollten dabei auf zwei Marken achten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax fünfeinhalb Stunden versucht, die Marke von 16.000 Punkten zu überwinden. Vergeblich, denn mit dem Tageshoch vor 15.996 Zählern endete dieser Versuch. Derzeit notiert der Leitindex im Mittagshandel mit 15.946 Punkten 0,1 Prozent im Minus.

Damit hat es der Dax wieder nicht geschafft, sich nachhaltig über der Marke von 16.000 Punkten zu etablieren. Bereits am ersten Handelstag im Mai erreichte der deutsche Leitindex mit 16.011 Zählern ein neues Jahreshoch. Doch dieses Niveau konnte das Börsenbarometer nur wenige Minuten lang halten.

Es wäre eine Überraschung, wenn aus der kleinen Rally am vergangenen Freitag mit einem Plus von 1,4 Prozent nahtlos eine größere wird und der Dax sich bereits in dieser Woche oberhalb der Marke von 16.000 Punkten etablieren könnte.

