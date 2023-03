Dax aktuell Deutsche Bank und Commerzbank schwer unter Druck: Verluste bei Finanzwerten ziehen Dax tief ins Minus

Frankfurt Der deutsche Leitindex Dax ist am Freitag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Zur Mittagszeit notierte er 1,3 Prozent im Minus bei 15.436 Punkten. Für Verkaufsdruck sorgten vor allem die schlechten Vorgaben der US-Börsen. Zwei Hiobsbotschaften aus der Finanzbranche hatten am Donnerstag einen Kursrutsch an der Wall Street ausgelöst.

Der Zusammenbruch der Kryptobank Silvergate Capital und der Kursabsturz bei den Aktien der Silicon Valley Bank (SVB) führten den Anlegern vor Augen, welche Gefahren wie etwa Kreditausfälle mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können.

>> Lesen Sie hier: US-Kryptobank Silvergate macht dicht – Aktie verliert über 40 Prozent

Die Silicon Valley Bank hatte überraschend angekündigt, ihre Kapitalposition stärken zu müssen. Das Geldhaus aus dem kalifornischen Santa Clara hatte den Verkauf von Anleihen im Wert von 21 Milliarden Dollar angekündigt. Dabei entstand jedoch ein Verlust von 1,8 Milliarden Dollar. Diese Lücke soll nun mit der Ausgabe neuer Aktien in Höhe von 2,25 Milliarden Dollar kompensiert werden.

Die Aktie erlebte gestern ihren schlechtesten Börsentag. Nach Börsenschluss am Donnerstag rutschte der Kurs weiter ab – innerhalb von 24 Stunden büßte das Geldhaus schließlich etwa 70 Prozent des Marktwertes ein.

>> Lesen Sie hier: Silicon Valley Bank braucht Milliarden – Furcht vor US-Bankenkrise verschreckt Investoren weltweit

Auch am Freitag setzte sich bei der SVB der Ausverkauf in Frankfurt fort. Die Papiere brachen um 27,6 Prozent ein. Dabei wechselten innerhalb der ersten Handelsstunde bereits 31 Mal so viele SVB-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Staatsanleihen gefragt – Öl auf Talfahrt

Die Sorgen um den Bankensektor ermunterten die Anleger zum Einstieg bei Staatsanleihen. „Es könnte sein, dass viele Investoren jetzt den Stecker aus dem Aktienmarkt ziehen und die attraktiven Zinsen am Rentenmarkt als Alternative vorziehen", sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege des Brokers RoboMarkets.

Im Gegenzug zu steigenden Kursen fielen die Renditen. Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte bei 2,548 Prozent nach 2,641 Prozent am Donnerstag, die Rendite der US-Bonds mit derselben Laufzeit fiel auf 3,857 Prozent von 3,923 Prozent.

Die Ölpreise steuerten dagegen im Vorfeld des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts auf ihren größten Wochenverlust seit mehr als einem Monat zu. Die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verbilligten sich um jeweils rund ein halbes Prozent auf 81,30 und 75,36 Dollar pro Barrel (159 Liter).

Dem monatlichen Jobbericht wird großer Einfluss auf die US-Geldpolitik zugeschrieben, weil die geringe Arbeitslosigkeit die hohe Inflation weiter anfachen kann. Robuste Zahlen könnten die Fed zu noch deutlicheren Zinsanhebungen zwingen, was die US-Konjunktur und auch die Ölnachfrage belasten würde. Von Reuters befragte Experten erwarten für Februar ein Stellenplus von 205.000 nach einem Zuwachs von 517.000 im Januar.

Blick auf Einzelwerte

Europäische Banken: Der Absturz der Silicon Valley Bank verstärkte bei den Anlegern die Angst vor einer Bankenkrise. Der europäische Bankenindex rutschte in der Folge um 3,7 Prozent ab. In Paris gab Société Genéralé mehr als fünf Prozent nach, BNP Paribas 3,1 Prozent. Barclays fiel in London um 3,7 Prozent, Santander in Madrid um 4,6 Prozent. Auch deutsche Institute verloren deutlich.

Deutsche Bank: Die Aktie des Instituts war zum Handelsauftakt der größte Verlierer im Dax. Zur Mittagszeit notierte sie mit 7,3 Prozent im Minus bei 10,67 Euro.

Commerzbank: Auch die Aktie der kürzlich in den Dax zurückgekehrten Commerzbank lag im frühen Handel mit 3,7 Prozent deutlich im Minus bei 11,29 Euro.

Credit Suisse: Eine Verkaufswelle im Bankensektor hat die Aktien der Credit Suisse am Freitag auf ein Rekordtief gedrückt. Die Titel der krisengeplagten Branchennummer zwei der Schweiz sackten kurz nach Handelsstart am Freitag auf 2,463 Franken ab. Nach einer leichten Erholung notierte Credit Suisse am Mittag noch 3,7 Prozent im Minus bei 2,53 Franken.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.