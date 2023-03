Innerhalb des Handelstages dreht die Stimmung am Markt komplett. Die Aktienkurse fallen, dafür wird Gold gekauft. Das hat auch mit der Credit Suisse zu tun.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich die größte Verlustwoche seit Jahresbeginn ab. Der Leitindex Dax drehte am Freitagmittag nach einem freundlichen Beginn ins Minus und verliert aktuell 1,1 Prozent auf 14.797 Punkte. Auf Wochensicht liegt der Verlust bei rund vier Prozent, größer war das Minus zuletzt Ende August.

Auslöser für den Stimmungsumschwung sind erneute Kursverluste bei der Credit Suisse. Die Aktien der angeschlagenen Schweizer Großbank sacken um elf Prozent auf unter 1,80 Franken ab. Die Situation bleibe angespannt, erklärte Daniel Bosshard, Analyst bei der Luzerner Kantonalbank. „Das Grundproblem der Credit Suisse bleibt das mangelnde Vertrauen der Kunden.“

Am deutschen Markt wirkt sich auf die Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank aus. Nachdem diese am Morgen noch mit einem Plus von jeweils drei Prozent die Gewinnerliste angeführt hatten, drehten beide Aktien zusammen mit dem gesamten deutschen Markt ins Minus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen