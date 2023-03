Die Sorgen um den Bankensektor flammen erneut auf. Anleger verkaufen deshalb Aktien, um übers Wochenende nicht böse überrascht zu werden. Gefragt sind Anleihen und Gold.

Düsseldorf Der deutschen Aktienmarkt verzeichnet den größten Wochenverlust seit neun Monaten. Der Leitindex Dax schloss am Freitag 1,3 Prozent im Minus bei 14.768 Punkten. Damit summieren sich die Verluste auf Wochensicht auf 4,3 Prozent.

Dabei hatte es am Vormittag noch so ausgesehen, als könne das Frankfurter Börsenbarometer seine Wochenverluste eingrenzen. Der Dax lag zeitweise mehr als ein Prozent im Plus. Auslöser für den folgenden Stimmungsumschwung waren dann erneute Kursverluste bei der Credit Suisse und Sorgen um die europäischen und amerikanischen Banken.

Analyst Konstantin Oldenburger vom Onlinebroker CMC Markets erklärt: „Wer auf einen versöhnlichen Wochenausklang im Deutschen Aktienindex gehofft hatte, der wurde heute bitter enttäuscht. Nach der mutmachenden Erholung gestern kamen heute die Sorgen über die Verfassung des Finanzsektors mit voller Wucht an die Börse zurück.“

