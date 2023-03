Dax aktuell Verluste bei Finanzwerten ziehen den Dax tief ins Minus

Ein Milliarden-Loch bei der Silicon Valley Bank drückt Finanzwerte ins Minus. Auch der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital schlägt sich an der Frankfurter Börse nieder.

Frankfurt Der deutsche Leitindex Dax ist am Freitag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Kurz nach Eröffnung notierte er 1,8 Prozent im Minus bei 15.345 Punkten. Für Verkaufsdruck sorgten vor allem die schlechten Vorgaben der US-Börsen. Zwei Hiobsbotschaften aus der Finanzbranche hatten am Donnerstag einen Kursrutsch an der Wall Street ausgelöst.

Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und der Kursabsturz bei den Aktien der Silicon Valley Bank (SVB) führten den Anlegern vor Augen, welche Gefahren wie etwa Kreditausfälle mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können.

>> Lesen Sie hier: US-Kryptobank Silvergate macht dicht – Aktie verliert über 40 Prozent

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen