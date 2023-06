Dax-Bericht Dax startet am Freitag schwächer

Die Unsicherheit über weitere Zinserhöhungen der Notenbanken drücken den Dax am Freitag. Experten warnen vor weiter fallenden Aktienkursen.

Frankfurt Die deutschen Aktien starten den Freitagshandel mit geringen Bewegungen. Der Dax notiert am Vormittag 0,1 Prozent schwächer bei 15.970 Zählern.

An einem Tag ohne maßgebliche Nachrichten von Unternehmensseite führen im Dax 40 Rheinmetall, Airbus und Eon die Gewinnerliste mit Kursaufschlägen um die ein Prozent an, während am unteren Ende Symrise rund drei Prozent, Bayer und BASF mehr als ein Prozent nachgeben.

Leicht positive Impulse gaben zum Handelsstart die asiatischen Märkte. Sie spiegelten die Erholung an der Wall Street am Donnerstag unter Führung der Technologiewerte wider, als sich die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche auf eine Zinserhöhung verzichten wird.

Konjunkturlage verdüstert sich

Gestützt wurde die Annahme durch die aktuellen Zahlen zu den amerikanischen Arbeitslosenanträgen. Die sind auf einen Höchststand seit über einem Jahr geklettert. Eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Juli gilt dagegen unter Finanzakteuren weiter als sicher.

