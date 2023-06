Dax-Bericht Dax tendiert am Freitag etwas schwächer

Der Dax präsentiert sich zwar am Freitag trotz anhaltender Diskussionen über weitere Zinsdiskussionen robust. Doch manche Experten warnen vor wieder fallenden Aktienkursen.

Frankfurt Die deutschen Aktien starten den Freitagshandel mit geringen Bewegungen. Der Dax wird am späten Vormittag wenig verändert mit einem Minus von 0,1 Prozent bei rund 15.970 Zählern errechnet.

An einem Tag ohne maßgebliche Nachrichten von Unternehmensseite führen im Dax 40 Rheinmetall und Vonovia die Gewinnerliste mit Kursaufschlägen von mehr als zwei Prozent an, während am unteren Ende Symrise über drei Prozent verlieren,, Bayer, BASF und Brenntag mehr als ein Prozent nachgeben. Generell leiden deutsche Chemieaktien unter einer Gewinnwarnung des britischen Spezialchemiekonzerns Croda.

Bei den kleineren Aktien fallen Auto1 aus dem Rahmen. Die SDax-Aktie gewinnt über sieben Prozent, angetrieben von einem sehr positiven Ausblick der US-Gebrauchtwagenplattform Carvana.

