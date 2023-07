Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Handelsschluss: Konjunkturdaten stützen US-Börsen – Tupperware gibt Comeback als Meme-Aktie

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Die Hoffnung auf nicht mehr weiter steigende Zinsen nach den jüngsten US-Inflationsdaten und starke Konzernbilanzen haben der Wall Street zum Wochenschluss Auftrieb gegeben. Der US-Leitindex Dow Jones gewann 0,5 Prozent auf 35.459 Punkte, der technologielastige Nasdaq rückte 1,9 Prozent auf 14.316 Zähler vor und der breiter gefasste S&P 500 1,0 Prozent auf 4582 Stellen. Auch für die Gesamtwoche standen bei den drei Indizes Zuwächse: Der Dow stieg um 0,7 Prozent, der S&P um 1,0 und die Nasdaq 2,0 Prozent.

Die Fed hatte in dieser Woche nach ihrer elften Zinserhöhung signalisiert, das weitere Vorgehen werde stark von den Wirtschaftsdaten abhängen. Viele Investoren und Analysten setzen nun auf ein Ende des Zinserhöhungsmarathons.

„Es herrscht eine gute Laune an den Aktienmärkten, denn wir sind dem Ende des Zinserhöhungszyklus näher als je zuvor“, sagte Mike Hewson, Chefstratege beim Broker CMC Markets. Die Hoffnung schürten am Freitag zusätzlich positive Überraschungen bei den Verbraucherpreisen. Ein Inflationsmaß, das die Fed besonders im Auge hat, der US-Kernindex PCE, fiel im Juni auf eine Jahresrate von 4,1 Prozent. Experten hatten lediglich einen Rückgang von 4,6 auf 4,2 Prozent auf dem Zettel.

Zur guten Stimmung trugen auch starke Konzernbilanzen bei. So verbuchte der Chiphersteller Intel wegen der mauen Nachfrage das sechste Quartal in Folge einen Umsatzrückgang, schrieb aber überraschend schwarze Zahlen. Die Aktie kletterte um 6,5 Prozent. In deren Sog gewannen die Titel der Rivalen Nvidia und Marvell jeweils rund 1,5 Prozent.

Dollar gibt nach, Euro gewinnt

Die Erwartung der zunächst konstant bleibenden Zinsen drückte die US-Währung. Der Dollar-Index gab 0,1 Prozent auf 101,647 Punkte nach. Der Euro drehte unterdessen ins Plus und gewann 0,4 Prozent auf 1,1019 Dollar.

Am Anleihemarkt schlug vor allem die Entscheidung der japanischen Notenbank (BOJ) Wellen, das starre Korsett ihrer ultralockeren Geldpolitik flexibler zu gestalten. Die BoJ peilt zwar weiter etwa Zielmarken von minus 0,1 Prozent für die kurzfristigen Zinsen und null Prozent für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen an. Sie sprechen aber nun nur noch von „Referenzwerten“ und nicht mehr von „starren Grenzen“. Die Rendite der zehnjährigen japanischen Papiere kletterte zeitweise auf ein Neun-Jahres-Hoch von 0,588 Prozent.

Blick auf weitere Einzelwerte

Tupperware: Eigentlich steckt der Frischhalteboxen-Anbieter tief in der Krise. Im Frühjahr hatte das Unternehmen noch daran gezweifelt, seinen Geschäftsbetrieb fortsetzen zu können. Die Aktie brach daraufhin ein. Nun legen die Tupperware-Papiere seit einigen Handelstagen eine Rally hin und legten teilweise 350 Prozent zu. Manche Experten gehen davon aus, dass das Papier durch seinen Absturz im Mai nun als „Meme-Aktie“ wie zuvor Gamestop oder Bed Bath & Beyond gehandelt wird. Das Papier schließt 4.04 Prozent im Plus

Ford: Aus den Depots flogen Papiere von Ford, die 3,5 Prozent nachgaben. Der Autobauer räumte ein, dass es länger dauern werde, die Produktion von E-Autos auf jährlich 600.000 Fahrzeuge zu steigern. Bislang sollte dieses Ziel Ende des Jahres erreicht sein. Jetzt soll es im kommenden Jahr gelingen.

Börsenexperte Markus Koch: US-Konjunktur gewinnt überraschend an Dynamik

Procter & Gamble: Die Anteilsscheine des US-Konsumgüterriesen stiegen um 2,9 Prozent. Der Konzern hat weitere Preiserhöhungen durchsetzen und damit Umsatz und Gewinn stärker als erwartet steigern können. Auch in Zukunft will P&G weiter zulegen und kündigte für sein gerade begonnenes neues Geschäftsjahr ein organisches Umsatzwachstum zwischen vier und fünf Prozent an - mehr als etwa der deutlich kleinere Wettbewerber Henkel für 2023 in Aussicht gestellt hat. Dieser rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen einem und drei Prozent.

Exxon Mobil: Papiere des Ölkonzerns Exxon Mobil büßten 1,2 Prozent nach einem Einbruch des Quartalsgewinns um 56 Prozent ein. Unter Druck geriet auch der Rivale Chevron, der mitgeteilt hatte, sein Produktion dürfte 2023 nahe dem Vorjahresniveau und damit am unteren Ende seiner früheren Prognosespanne ausfallen. Die Papiere gaben 0,5 Prozent nach.

Palantir: Das Datenanalyseunternehmen Palantir profitiert vom KI-Hype an der Börse. Die Investmentbank Wedbush setzt das Kurziel des Unternehmens auf 25 US-Dollar, bei einem derzeitigen Kurs von rund 15 US-Dollar. Die Wedbush-Analysten glauben, dass Palantir ein Hauptakteur der KI-Revolution werden könnte. Die Papiere des durchaus umstrittenen Unternehmens legten um 2,73 Prozent zu.

