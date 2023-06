Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Handelsschluss: Wenig Impulse an den US-Börsen

Die Anleger rechnen derzeit mit einer Pause der Zinserhöhungen. Die US-Inflationszahlen werden in der kommenden Woche ein wichtiger Anhaltspunkt für die Geldpolitik.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Aus Verunsicherung über die weitere Geldpolitik der Notenbank Fed fassen Anleger US-Aktien am Mittwoch nur mit spitzen Fingern an. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 33.665 Punkten. Der technologielastige Nasdaq verlor 1,3 Prozent auf 13.104 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent auf 4268 Punkte nach.

Investoren setzten darauf, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen erst einmal stabil hält, schrieben die Analysten der Citigroup. „Die Geldpolitik in anderen Ländern verdeutlicht jedoch sowohl die wirtschaftliche Gefahr einer verfrühten Pause als auch das Risiko 'überraschender' Zinserhöhungen als Reaktion auf eine wiederaufflammende Inflation.“

