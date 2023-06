Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Rezessionssorgen lasten auf US-Börsen – Wall Street schließt im Minus

Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen hat die Anleger an der Wall Street verunsichert. Papiere von Virgin Galactic brechen um mehr als 18 Prozent ein.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York An den US-Börsen haben die Anleger wegen der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Notenbank Fed am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent tiefer auf 33.727 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab ein Prozent auf 13.492 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 4348 Punkte ein.

Vor einem Ausschuss im Senat hatte Notenbankchef Jerome Powell am Donnerstag signalisiert, dass auch nach zehn Zinserhöhungen in den USA noch Spielraum nach oben ist. Investoren fürchten, dass eine zu aggressive Zinspolitik der Wirtschaft nachhaltig zusetzen könnte. „Die jüngsten Daten haben die Angst vor einer möglichen Rezession verstärkt, was die Risikobereitschaft weiter gedämpft hat", fassten die Strategen der Deutschen Bank zusammen.

Auf die Stimmung drückte auch, dass der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für die US-Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten im Juni auf ein Dreimonatstief fiel.

