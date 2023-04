Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Steigende Ölpreise drücken Wall Street ins Minus

Investoren rechnen mit nach der Förderkürzung von Opec+ mit steigenden Energiekosten. Die Aktien von Virgin Orbit fallen auf ein neues Rekordtief.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Steigende Ölpreise nach einer Förderkürzung des Ölkartells Opec+ haben die Investoren an der Wall Street auch am Dienstag beunruhigt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab wenige Minuten nach Handelsstart 0,2 Prozent auf 33.509 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 verlor genauso viel auf 4117 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 12.161 Stellen nach.

Die Investoren befürchteten, dass die erhöhten Energiekosten die Verbraucherpreise nach oben treiben und die US-Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation zu weiteren starken Zinserhöhungen veranlassen. „Wir glauben, dass die Verteuerungsrate durch die steigenden Ölpreise hartnäckig hoch bleiben wird, und die Fed will sie im Griff haben, bevor sie den Fuß von der Bremse nimmt“, sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege beim Analyse-Unternehmen CFRA in New York.

