Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Unruhe an der Wall Street trotz starker Firmenbilanzen – Tweet von Coinbase-CEO lässt Aktie einbrechen

New York Die Anleger an der Wall Street gehen angesichts starker Firmenbilanzen einerseits und Zinsängsten anderseits auf Richtungssuche. Der Dow-Jones-Index notierte am Donnerstagmittag 0,2 Prozent tiefer bei 33.890 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq lagen kaum verändert bei 4113 und 11.903 Zähler.

Trotz starker Bilanzen gebe es Unruhe am Parkett, sagte Analyst Ed Moya vom Online-Broker Oanda. Der Markt hoffe darauf, dass eine starke Wirtschaft, ein robuster Arbeitsmarkt und eine abebbende Inflationsrate sich gegenseitig nicht im Weg stehen würden.

Dennoch sei die Nervosität unter den Marktteilnehmern spürbar. Vor allem die weiterhin hohen Energiepreise sorgten für Unruhe. Diese brachten das Ziel der Notenbank – die Inflation auf zwei Prozent herabzuschrauben – in Gefahr, erklärte Moya.

Bevor die Börsen ins Minus drehten, hatten höher als erwartete Zahlen zu den wöchentlichen Anträgen auf US-Arbeitslosenhilfe die Stimmung in den ersten Stunden des Handelstags aufgehellt. Die Zahlen beruhigten die Anleger, nachdem ein robuster US-Arbeitsmarktbericht in der vergangenen Woche für neue Zinsängste gesorgt hatte.

Auch starke Firmenbilanzen und Prognosen sorgten für Optimismus. Mehr als die Hälfte der 500 in dem S&P-Index gelisteten Unternehmen haben bereits Quartalszahlen vorgelegt. Von diesen übertrafen laut Refinitiv-Daten 69 Prozent die Analystenerwartungen. Das sind rund drei Prozent mehr als in einem durchschnittlichen Quartal.

Coinbase-Aktie tief im Minus

Die Aktie der US-Kryptobörse Coinbase steht nach einem Tweet ihres CEOs Brian Armstrong unter Druck. Die Titel geben am Donnerstag um bis zu neun Prozent nach. Damit setzt sich nach dem steilen Anstieg zum Jahresauftakt der jüngste Abwärtstrend fort. Armstrong warnte am Mittwochabend auf dem Kurznachrichten Dienst Twitter, er habe Gerüchte gehört, dass die US-Börsenaufsicht SEC das sogenannte „Krypto-Staking“ für Kleinanleger abschaffen wolle.

„Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, da ich glaube, dass es ein schrecklicher Weg für die USA wäre, wenn das passieren würde“, twitterte der Coinbase-Chef. Er argumentierte, dass das Staking „eine wirklich wichtige Innovation“ sei.

Beim Staking setzen Anleger ihre Coins dazu ein, die Blockchain fortzuschreiben, im Gegenzug erhalten sie eine Belohnung. Die Praxis hat für Coinbase an Bedeutung gewonnen, um das Geschäftsmodell zu diversifizieren und die Abhängigkeit von den Handelsgebühren zu verringern. Die SEC kommentierte die Tweets bislang nicht.

China-Hoffnung beflügelt Glücksspielsektor

Bei den Einzelwerten trieben optimistische Prognosen von Wynn und MGM Resorts die Glücksspielbranche an. Die Titel der Kasino-Betreiber stiegen um 5,4 und 8,6 Prozent. In deren Sog legten auch die Titel der Mitbewerber Las Vegas Sands und Melco Resorts um 2,2 und 5,4 Prozent zu. In Macau habe man während des chinesischen Neujahrsfestes erneut steigende Besucherzahlen verzeichnet, teilte Wynn mit. Somit sei man für die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt.

Im Gegenzug drückte ein Verlust über den Markterwartungen sowie ein massiver Stellenabbau beim kanadischen Marijuana-Produzenten Canopy Growth US-Cannabis-Werte ins Minus. So verloren Curaleaf und Tilray Brand beispielsweise 5,6 und 4,3 Prozent.

Blick auf weitere Einzelwerte

Disney: Der US-Medien- und Unterhaltungskonzern Walt Disney will sich neu aufstellen und rund 7000 Arbeitsplätze streichen. Disney will nun auch wieder eine Dividende zahlen, was Peltz ebenfalls gefordert hatte. Finanzchefin Christine McCarthy sagte, dass die Dividende zunächst wahrscheinlich nur einen „kleinen Bruchteil“ des Vor-Corona-Niveaus ausmachen würde. Mit der Zeit solle sie dann steigen. Im abgelaufenen Quartal stieg Disneys Nettogewinn um elf Prozent auf knapp 1,28 Milliarden Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen von 1,429 Milliarden. Der Umsatz kletterte um acht Prozent auf bei 23,51 Milliarden Dollar und damit höher als erwartet. Die Aktie gewinnt 5,7 Prozent.

Alphabet: Die Kursabschläge bei Aktien der Google-Mutter Alphabet belasten den Gesamtmarkt. Die Anteilsscheine fallen im späten Handel an der New Yorker Börse knapp fünf Prozent auf 94,57 Dollar. Damit könnten sie ihren größten Wochenverlust seit November 2022 erleiden. Das Unternehmen könnte zudem bei anhaltenden Kursverlusten über 170 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung einbüßen. Hintergrund ist, dass die Google-KI "Bard" in einem Werbevideo patzte. Der Kampf der künstlichen Intelligenzen wird vor allem zwischen Microsoft und Google geführt. Die drei Marktbarometer Dow-Jones-Index, S&P 500 und Nasdaq notierten im Minus.

Entain: Der US-Kasinobetreiber MGM Resorts ist nach den Worten seines CEO nicht länger an einer Übernahme von Entain interessiert. Daraufhin fallen die Aktien des britischen Glücksspiel- und Wettkonzerns um 14 Prozent. Im Jahr 2021 hatte Entain ein Kaufangebot von MGM in Höhe von elf Milliarden Dollar zurückgewiesen. Seitdem hat es immer wieder Spekulationen über einen neuen Übernahmeversuch gegeben. Laut MGM-Chef William Hornbuckle ist die Firma nicht länger interessiert und werde man seinen eigenen Weg gehen.

Pepsico: Der US-Getränkeriese Pepsico hat im vierten Quartal 2022 dank Preiserhöhungen bessere Geschäfte gemacht als erwartet. Der Konzernumsatz stieg um mehr als ein Zehntel auf knapp 28 Milliarden Dollar. Wie Pepsico am Donnerstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte, brach jedoch der operative Gewinn um rund zwei Drittel auf 815 Millionen Dollar ein. Gründe dafür waren eine Abschreibung auf die Marke SodaStream sowie gestiegene Vertriebskosten. Unter dem Strich verdiente Pepsico 518 Millionen Dollar nach rund 1,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Die Aktie steigt um 1,2 Prozent

Ralph Lauren: Die Titel von Ralph Lauren gewinnen nach besser als erwartet ausgefallenen Umsatzzahlen 1,8 Prozent.

Tesla: Als Ursache für den schweren Tesla-Unfall im April 2021 hat eine US-Behörde den Autopiloten ausgeschlossen und damit die Anleger erfreut. Die Aktien des Elektroautobauers steigen um mehr als fünf Prozent. Eine Auswertung der Daten habe ergeben, dass „der Autopilot-Modus zu keinem Zeitpunkt verwendet wurde, während das Auto im Besitz des Fahrers war“, so die Verkehrsicherheitsbehörde NTSB. Zwei Personen waren bei dem Unfall ums Leben gekommen. Laut NTSB ist der Unfall wahrscheinlich auf überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss zurückzuführen.

