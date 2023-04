Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger gehen vor Bilanz-Flut der Tech-Riesen in Deckung – Aktien von Bed, Bath and Beyond stürzen auf neues Rekordtief Überraschend starke Quartalszahlen trieben die Anteilsscheine von Coca-Cola nach oben. Veröffentlichte Investitionspläne hingegen belasten Tesla. 24.04.2023 Update: 24.04.2023 - 20:56 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street New York Vor den anstehenden Quartalszahlen der großen US-Technologiefirmen haben sich die Anleger an der Wall Street zurückgezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 gaben zum Wochenstart jeweils leicht auf 33.810 beziehungsweise 4130 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rutschte um 0,5 Prozent auf 12.012 Zähler ab. In dieser Woche gewähren US-Tech-Giganten wie Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft Einblick in ihre Bücher. "Es ist eine entscheidende Woche für Technologie-Aktien", sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei Spartan Capital Securities. "Wenn die Gewinne nicht enttäuschen, kann der Markt seine Erholung fortsetzen." Auch auf der anderen Seite des Atlantiks hatten sich zuvor die Anleger in Deckung begeben. Der deutsche Leitindex Dax tastete sich zunächst auf ein frisches Jahreshoch von 15.919 Punkten hoch, bevor er 0,1 Prozent niedriger mit 15.890 Punkten aus dem Handel ging. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, sank 0,2 Prozent auf 4400 Zähler. Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Hinweis an die Redaktion >> E-Mail Pocket Flipboard