Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger halten sich vor Bilanzen der Tech-Riesen zurück – Aktien von Bed, Bath and Beyond stürzen auf neues Rekordtief

Überraschend starke Quartalszahlen trieben die Anteilsscheine von Coca-Cola nach oben. Auch mehrfache Preiserhöhungen konnten die Nachfrage nicht bremsen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Vor den anstehenden Quartalszahlen der großen US-Technologiefirmen haben sich die Anleger an der Wall Street nicht aus der Deckung gewagt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten am Montag jeweils leicht schwächer bei 33.804 beziehungsweise 4133 Punkten. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 12.005 Zähler nach.

In dieser Woche gewähren US-Tech-Giganten wie Amazon, Alphabet und Microsoft Einblick in ihre Bücher. Diese Unternehmen müssten nicht nur die Erwartungen übertreffen, sondern auch eine erneute Beschleunigung des Gewinnwachstums im zweiten Quartal und darüber hinaus vorhersagen, sagte Nicholas Colas von DataTrek Research. „Das ist es, wonach die Börse sucht.“

